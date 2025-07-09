Corendon Airlines Fortune 500'de 146. Sırada

Corendon Airlines, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2024 Araştırması'nda 146. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye işbirliğiyle 2008'den bu yana gerçekleştirilen araştırma, şirketlerin satış, ihracat ve karlılık gibi temel finansal kriterlerdeki performanslarını ortaya koyuyor.

Hem yaz hem de kış aylarında tatilseverleri en popüler destinasyonlara taşıyan "Tatil Hava Yolu" Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde 146. sırada yer aldı.

Fortune 500 Türkiye listesi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini net satışlarına göre sıralamanın yanı sıra şirketlerin ihracat, faiz ve vergi öncesi kar/zarar, aktif toplamı ve öz kaynak gibi kritik finansal göstergelerdeki konumunu da detaylı şekilde analiz ediyor.

Araştırma aynı zamanda sektörel ve illere göre dağılımın yanı sıra borsa şirketlerinin finansal performanslarına dair ayrıntılı bilgi ve farklı kriterlere göre oluşturulan çeşitli alt listeler de sunuyor.

"Ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer almanın, 20. yıllarını kutladıkları bu özel dönemde kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Yolculara en iyi hizmeti sunmak amacıyla sürdürdükleri yatırımlar ve genişleyen operasyon ağlarının, böylesine prestijli bir listede yükselmelerine katkı sağladığını aktaran Karaer, şunları kaydetti:

"Bu başarıda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve bize güvenen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak bize gurur ve ilham veriyor, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememizi sağlıyor. Corendon Airlines olarak, ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."