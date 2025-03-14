Corendon Airlines, Turquality Programına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Airlines, Turquality Programına Katıldı

Corendon Airlines, Turquality Programına Katıldı

Corendon Airlines, 20. yılını kutlayarak Turquality Destek Programı'na dahil oldu.

14.03.2025 13:21
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Havacılık sektöründe uluslararası çapta hizmet veren ve 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Turquality Destek Programı'na alındı. Corendon Airlines, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen Turquality'nin katkısıyla rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Corendon Airlines, küresel Türk markaları oluşturmayı amaçlayan Turquality Destek Programı'na dahil oldu. Kurulduğu 2005 yılından bu yana hem filo hem de hat çeşitliliği olarak düzenli bir şekilde büyüyen Antalya merkezli Corendon Airlines, Türkiye'de ve Avrupa'da yürüttüğü başarılı operasyonlarla Turquality'e katılma başarısını elde etti.

Hava yolu şirketinin Turquality Destek Programı'na alınmasıyla ilgili bir değerlendirme yapan Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, "Turquality programına dahil olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yenilikler ve uluslararası alandaki sürdürülebilir başarılarımız Turquality'e kabul edilmemizde etkili oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinden başta Türkiye olmak üzere İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır'daki turistik ve etnik destinasyonlara yılda 10 milyon yolcu taşıyoruz. Son yıllarda istikrarlı bir şekilde ihracat şampiyonu şirketler arasında yer alıyoruz. Turquality'nin değerli desteği, büyüme yolculuğumuzda ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlama hedefimizde bir dönüm noktası olacak. Global pazarda rekabet gücümüzü artırarak, yolcularımıza sunduğumuz deneyimleri daha da zenginleştireceğiz" dedi.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmaya odaklanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Ekonomi, Türkiye, antalya, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, Turquality Programına Katıldı - Son Dakika

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