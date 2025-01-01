Çorum Belediyesi 2024'te 83 Bin Ton Asfalt Serdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çorum Belediyesi 2024'te 83 Bin Ton Asfalt Serdi

Çorum Belediyesi 2024\'te 83 Bin Ton Asfalt Serdi

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içinde 83 bin 734 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek yeni yollar açtı ve tretuar çalışmaları yaptı.

01.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı içerisinde 83 bin 734 ton asfalt serdi.

Çorum'un her semtinde çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başarılı bir yılı geride bıraktı. 2024 yılı içerisinde tretuardan asfalta, yol açma işlemlerinden imalat faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 83 Bin 734 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Alt yapı çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdüren ekipler asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girerken 73 Bin 314 metrekare tretuar çalışması yaptı. Ekipler yıl boyunca 42 bin 328 metre bordür çalışması yaparken Fen İşleri Müdürlüğü üretimde de hız kesmedi. Çorum Belediyesi'ne bağlı üretim tesislerinde 336 bin 448 ton mekanik yol malzemesi üretilirken, 6 santimlik 504 bin 612 adet kilitli beton parke, 8 santimlik 368 adet kilitli beton parke, 80 bin 202 adet yol bordürü, 460 bin 584 Adet 40x40 beton parke, engelli çizgili 58 bin 450 40x40 beton parke, 14 bin 35 adet 40x80 beton parke 979 bin 398 adet 10x20 beton parke, 31 bin 200 adet park bordürü imalatı gerçekleştirildi. Melikgazi taş üretim tesisinde ise 1 Milyon 109 Bin 627 ton malzeme üretimi yapıldı.

Yapılaşmaların devam ettiği bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri 13 kilometrelik alanda da yeni yol açma işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesini hedefleyen ekipler yeni yapılaşmaların olduğu alanlarda 13 bin metrenin üzerinde yeni yol açtı. Açılan yeni yollarda kaldırım ve yol asfalt serimi işlemlerini de gerçekleştiren ekipler çalışmalarını hava şartlarına bağlı olarak aralıksız sürdürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi 2024'te 83 Bin Ton Asfalt Serdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi 2024'te 83 Bin Ton Asfalt Serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.