Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı

27.05.2022 00:58
Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı

Türkiye'nin en zengin mutfak kültürüne sahip illerinden birisi olan Çorum'da yöresel yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesillere de aktarılması amacıyla "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarışması düzenlendi.

Türkiye'nin en zengin mutfak kültürüne sahip illerinden birisi olan Çorum'da yöresel yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesillere de aktarılması amacıyla "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya ilgi yoğun olurken birbirinden lezzetli yemekler dereceye girmek için yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren birincilere 3 bin TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere ise bin TL ödül verildi.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, 21-27 Mayıs'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkemizde ve tüm dünyada Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin çok güçlü bir mutfağa sahip olduğunu, Türk mutfağının tanıtılarak gelecek nesillere aktarılmasının gerektiğini vurgulayan Başkan Vekili Yağbat, "Eğer bildiklerimizi gelecek nesillere aktarmazsak şimdiki nesil gibi fastfood tarzı hızlı bir beslenmenin içerisinde olacağız. Buda obezite gibi birçok sağlık sorunlarına gelecek nesillere maruz bırakacak. Bu yarışmamız gelecek yıllarda da devam edecek. Her alanda olduğu gibi başta Çorum mutfağı olmak üzere kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Velipaşa Han'ında Çorum yemeklerinin ikram edildiği bir sosyal tesisi hizmete açacağız. Biz Çorum mutfağına sahip çıkmanın somut bir şekilde adımını atmış olacağız" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Türkiye, Çorum, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri' yapıldı - Son Dakika


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