 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇTSO Başkanı: Solar enerji sistemi dünyamızı ve ülkemizi ilgilendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

ÇTSO Başkanı: Solar enerji sistemi dünyamızı ve ülkemizi ilgilendiriyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, solar enerji sisteminin doğal kaynakların etkin kullanımı ve geri dönüşüm sağlaması açısından önemli olduğunu belirterek, bu yatırımlardan faydalanmanın ekonomiye ve geleceğe katkı sağlayacağını söyledi. ÇTSO tarafından düzenlenen seminere, KOSGEB Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş ve üyeler katıldı. Başkan Çetin, küçük KOBİ'lerin KOSGEB'in desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, üyelerin sorularına hızlı bir şekilde yanıt verilmesini istedi.

ÇTSO Başkanı: Solar enerji sistemi dünyamızı ve ülkemizi ilgilendiriyor
13.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
Abone Ol

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Hem ekonomimize hem geleceğimize katkı sağlamak için bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız. Bu yatırımlar sadece kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, KOSGEB Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyeler katıldı.

"Bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Değerli üyelerimiz, bu tür projelerde lütfen yer alın. Hem ekonomimize hem geleceğimize katkı sağlamak için bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız. Bu yatırımlar sadece kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Küçük KOBİ'lerin KOSGEB'in can suyuna ihtiyacı var"

Geleceğin doğru yapılanmalar ve doğru yatırımlar ile şekillenebileceğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, "Bölgemizde sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmemiz için mutlaka ve mutlaka yenilikçi ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren küçük KOBİ'ler yeni girişimcilerin KOSGEB'in can suyuna ihtiyacı var. Haftada bir gün en az Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir yetkilinin olmasını isterim. Üyelerimizin de sorularına ivedilikle dönüş yapalım" şeklinde konuştu.

"Hizmet için varız"

Ahmet Çetin, "Ne olursa olsun, KOSGEB veya diğer işlemler ile ilgili olarak sadece Odamızdan aldığınız hizmetler ile ilgili değil yapacağınız tüm işlemler ile ilgili kafanıza takılan her konuyu Oda'ya gelin, bizler sizi doğru yerlere yönlendirelim. Biz burada üyelerimize hizmet için varız" dedi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in konuşmasının ardından KOSGEB Kobi Uzmanı İbrahim Taha Çeykel sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Çeykel, Yeşil Sanayi Destek Programı ile ilgili, başvuru koşulları, destek verilecek alanlar, destek miktarları, doğru başvuru nasıl yapılmalı gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından gerçekleşen sorun cevap kısmı ile program sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahadır Karataş, Ahmet Çetin, Konferans, Ceyhan, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇTSO Başkanı: Solar enerji sistemi dünyamızı ve ülkemizi ilgilendiriyor - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: ÇTSO Başkanı: Solar enerji sistemi dünyamızı ve ülkemizi ilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement