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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular

23.01.2022 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek AK Parti MYK toplantısında 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ayrıca kripto para borsasındaki çalışmalar değerlendirilecek.

3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.

3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'de MYK toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Pazartesi günü gerçekleşecek o toplantı. 3600 ek gösterge, KDV sisteminde sadeleştirme ve kripto para ile ilgili önemli başlıklar müzakere edilecek MYK toplantısında." dedi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Açıklamanın devamında şu detaylar yer aldı: "3600 ek göstergeye bakacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer bakanlıklarla teknik bir çalışma sürdürüyor şu aralar. Bütün statülerin, bütün grupların durumları gözden geçirilecek. İl müdürü, şube müdürü, hukukçular kamu avukatları gibi personellerin ek göstergelerinde bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin geniş bir perspektifte ele alınması bekleniyor. Düzenlemede adalet duygusunu zedelemeden, statüler arasındaki farklılaşmayı sağlayarak yapılması masada. Yine bu 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen son aşama MYK toplantısında değerlendirilecek.

"KDV ORANLARININ SADELEŞMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR"

KDV oranları da sadeleşecek önümüzdeki dönemlerde. En kritik çalışma bu denilebilir. Hali hazırda yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 oranında uygulanan Katma Değer Vergisi'yle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı bir çalışma yürütüyor. STK'larla, ticaret odaları ile görüşülüyor. Toplantılardan yansımalar yine AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınacak. Bazı kalemlerde uygulanan farklı bir KDV söz konusu. KDV'nin sadeleşmesi bu çalışmanın içinde.

KRİPTO PARA BORSASI ELE ALINACAK

Kripto para toplantısı da oldukça önemli. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasasının oyuncuları ile bir araya geldi. Onların beklentilerini dinledi. O beklentiler arasında. Kripto para piyasasında bir vergilendirme olmaması, kripto para borsasının şeffaflık ve gücen temeline oturması gibi ifadeler yer aldı. Yine o görüşmelerin yansımaları da MYK toplantısında ele alınacak."

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Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular - Son Dakika
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