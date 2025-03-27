Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CW Solar Cell'e ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CW Solar Cell'e ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CW Solar Cell\'e ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörüne yaptığı yatırımlar ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken CW Solar Cell'i ödüllendirdi.

27.03.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörüne yaptığı yatırımlar ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken CW Solar Cell'i ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı kapsamında, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi. Toplantıda, CW Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Tarık Sarvan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sarvan, CW Solar Cell yatırımıyla Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Yatırımımız, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek sağlam bir temel oluşturuyor. Ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"520 milyon dolara ulaşacak yatırım ile gelecek vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Sarvan, CW Solar Cell yatırımlarının, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "520 milyon dolara ulaşacak yatırımımız ile ülkemizin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. CW Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CW Solar Cell'e ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:30:45. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CW Solar Cell'e ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement