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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" çağrısına İTO'dan destek - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" çağrısına İTO'dan destek

12.02.2022 16:26
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" çağrısına İTO'dan destek

Son dakika habere göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdiğini belirterek, "İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdiğini belirterek, "İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakalanılan istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını ifade eden Avdagiç, "Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma'nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını aktararak, "Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli'nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde"

Şekib Avdagiç, "Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığı olduğunu belirten Avdagiç, "Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise "Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde 'maksada hasıl' olacak bir teşvik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor."

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını kaydederek, "Bakanımızın açıkladığı 'fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler' içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini verdiğini anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Kredi, Türk, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'indirim' çağrısına İTO'dan destek - Son Dakika Ekonomi


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