Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücreti sorusuna tek cümlelik yanıt: Beklemeye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Grup toplantısı öncesinde Meclis koridorunda gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir asgari ücret açıklaması olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını verdi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Dün gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

TİSK, 9 BİN TL'YE SICAK BAKMIYOR

Türk-İş'in açıklamasının ardından gözler bu sefer de işveren cephesine çevrildi. İşveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai kararın son toplantıda verilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise son yaptığı açıklamada toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini belirtti.

BU YIL İKİ KERE ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.