Üzüm üreticilerinde Ortadoğu pazarı sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu ihracatın önündeki kısıtlamaların kalktığı Ortadoğu pazarının yeniden açılması Manisalı üzüm üreticilerinin yüzünü güldürdü. Başta Rusya olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılan üzümlerin Ortadoğu pazarında da yer alacak olması ülkeye de ciddi anlamda döviz girmesini sağlayacak.

Manisalı ve Alaşehirli üzüm üreticileri Ortadoğu pazarlarının ihracata açılmasının sevinci yaşıyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün hasat döneminin yaklaştığı şu günlerde, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılacak olması, üzümcüleri ve ihracatçıları sevindirdi. Ortadoğu ülkelerinden özellikle Suudi Arabistan tarafından Türk ürünlerine ihracat kısıtlamasının getirilmesi sonucu, Ortadoğu ülkelerine istenilen düzeyde ihracat yapılamıyordu. Son günlerde Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle kurulan iyi ilişkiler sonunda Türk ürünlerine getirilen ihracat kısıtlaması kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu yeniden ihracatın açılması sonucu Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümünün ihracatı başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinden sonra, şimdi de Ortadoğu ülkelerine yapılabilecek. Ortadoğu ülkelerine ihracat yolunun açılmasıyla 2021 yılında 230 bin ton olarak gerçekleşen Çekirdeksiz Sultaniye yaş üzüm ihracatının 2022 yılında daha da artması ve ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlaması bekleniyor.

Üreticinin yüzü güldü

Alaşehirli üzüm üreticisi Mustafa Yılmaz, "Ortadoğu ülkelerine ihracatımız başladı. Üzüm piyasası daha güzel olacak, bizleri çok memnun etti. Ortadoğu'ya ihracatın açılması bizim gibi çiftçileri çok memnun etti. Yetkililerin hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Alaşehir'de ziyaretlerde bulunan Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, "Ortadoğu ülkelerine ihracat geçmiş dönemde kısıtlanmıştı, yasaklı değildi, sadece kısıtlıydı. Özellikle Suudi Arabistan'a Türk ürünlerinin alınmaması için kendi yönetimleri içerisinde böyle bir talimat vardı. Bu talimat Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri sonucunda Ortadoğu pazarlarımızın da ihracata açılması Türk ürünlerinin de orada rahatlıkla satılabilecek, haberini alınca bizleri ve ihracatçılarımızı sevindirdi ve ülkemiz içinde hayırlı oldu. İhracatçılarımız ve üreticilerimiz de memnun. Ülkemiz adına, buda bizleri çok sevindiriyor. Ortadoğu dediğimiz zaman başta Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere şu anda ihracat yapabiliyoruz. Alaşehir ve Manisa ovası olduğu gibi üzüm ovası ve üzümün yüzde 80'i burada üretiliyor, bunun yaklaşık yüzde 30'u ihracata gitmektedir. Rusya bizim için önemli bir pazar. Tabii ki sadece Rusya'ya bağımlı kalmamak için sürekli alternatif pazarlar aramaktayız. Şu anda yaklaşık 122 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve ciddi anlamda pazarlar oluşturuyoruz. Umarım ki önümüzdeki dönemler içerisinde ihracatımız son derece artacak ve artmasını da bekliyoruz. Burada üreticilerimize ihracatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz hayırlı pazarlar diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA