Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" yayımlandı

26.05.2022 15:55
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hazırlanan "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hazırlanan "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyada son yıllarda hız kazanan yeşil dönüşüme yönelik en önemli politika adımlarından bir tanesi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında açıklandı. Söz konusu mutabakata Türkiye'nin de uyum sürecini hızlandırmak ve Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ni etkin biçimde desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı öncülüğünde "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

2021 yılında yayımlanan eylem planında bulunan maddeler arasında, İslami finans alanında dünyada kullanımı hızla artmaya başlayan yeşil sukukun, Türkiye'de de yeşil dönüşüme yönelik finansman ihtiyacını karşılayarak, yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacağı yer aldı.

Söz konusu eylem planının ilgili maddesi çerçevesince, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu" hazırlandı. Raporda, sürdürülebilir ve yeşil finans kavramları ile bu alana yönelik küresel ve Türkiye özelindeki gelişmelerin yanı sıra İslami finans kapsamında, yeşil sukuka ilişkin genel çerçeve, temel kavramlar ve eğilimlere de yer verildi. Yeşil sukuka ilişkin kurumsal yönetişim çerçevesinin detaylı olarak analiz edildiği raporda, dünyadaki çeşitli yeşil sukuk uygulamaları da incelendi.

Çalışma raporunun son kısmında ise Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ni destekleyecek önemli bir finansal ürün olmasının yanında katılım finansın gelişmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası bir katılım finans merkezi olması açısından da büyük bir öneme sahip yeşil kira sertifikalarına (sukuka) ilişkin çeşitli tespitler yapılarak çözüm önerilerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Yeşil Sukuk Çalışma Raporu"nun bu alanda yapılacak çalışmalar ve sektör için önemli bir başvuru kaynağı olacağını belirterek, konvansiyonel yatırımcılara da hitap eden yeşil sukukun, yeşil finansın küresel olarak gelişimi yanında İslami finansın da büyümesi açısından önemli bir fırsat sunacağını vurguladı.

Aşan, yakın zamanda yayımlanması öngörülen "Katılım Finans Strateji Belgesi"nin, katılım finans kapsamındaki yeşil finans ürünlerinin geliştirilmesine ve bu alanda da ülkemizin uluslararası bir merkez olmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Avrupa Birliği, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan 'Yeşil Sukuk Çalışma Raporu' yayımlandı - Son Dakika


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