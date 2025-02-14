Daikin Türkiye'den Net Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Daikin Türkiye'den Net Sıfır Emisyon Hedefi

Daikin Türkiye, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmek için çalışmalara başladı.

14.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daikin Türkiye, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla net sıfır karbon emisyonu hedefi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin Türkiye, 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Tüm üretim süreçlerini "Daikin Çevre Vizyonu 2050" kapsamında yapılandıran Daikin Türkiye, çevresel etkileri stratejik ve sistematik biçimde azaltmayı amaçlayarak ürünlerini çevreye duyarlı fabrikalarda üretmek için çalışmalar yürütüyor. Firma, bu çalışmalardan elde ettiği sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki üretim tesisinde devreye alınan çatı üstü güneş enerji santrali (GES) projesi, tesisin yıllık 9 bin 634 megavat-saat (MWh) elektrik tüketimini tamamen karşılayarak sıfır emisyon hedefine ulaştı. Bu dönemde güneşten üretilen elektrik, bin 432 adet evin yıllık ihtiyacına eşdeğer büyüklüğe geldi.

Daikin Türkiye, bu projeyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirerek çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını somutlaştırdı.

Daikin Türkiye, Daikin Grup bünyesinde yer alan 110'dan fazla fabrikanın incelenmesi sonucunda "Green Heart Factory" gümüş seviye sertifikasını almaya da hak kazandı. Atıkların azaltılması, zararlı kimyasalların kullanımının minimize edilmesi ve çevre mevzuatlarına tam uyum gibi kriterleri büyük ölçüde yerine getiren Daikin Türkiye Sakarya Hendek Üretim Tesisinin kazandığı gümüş seviye sertifikası, şirketin toplumla etkileşim ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığını ortaya koydu.

Şirket, hayata geçirdiği diğer projelerle toplam 256 bin 467 adet ağaca eş değer, 13 bin 809 ton karbondioksit salımını azaltarak çevreye önemli katkıda bulundu.

Daikin'in sürdürülebilirlik çalışmaları, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. 2030'a kadar kimyasal tesisler hariç tüm fabrikalarında net sıfır sera gazı emisyonu hedefleyen firmanın Osaka'daki Rinkai Fabrikası, 2023 mali yılı itibarıyla karbon nötr hedefini yakalayan ilk tesis oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sakarya, Türkiye, Enerji, Üretim, Çevre, Dünya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Daikin Türkiye'den Net Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Daikin Türkiye'den Net Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.