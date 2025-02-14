Daikin Türkiye'den Net Sıfır Emisyon Hedefi

Ekonomi

Daikin Türkiye, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla net sıfır karbon emisyonu hedefi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin Türkiye, 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Tüm üretim süreçlerini "Daikin Çevre Vizyonu 2050" kapsamında yapılandıran Daikin Türkiye, çevresel etkileri stratejik ve sistematik biçimde azaltmayı amaçlayarak ürünlerini çevreye duyarlı fabrikalarda üretmek için çalışmalar yürütüyor. Firma, bu çalışmalardan elde ettiği sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki üretim tesisinde devreye alınan çatı üstü güneş enerji santrali (GES) projesi, tesisin yıllık 9 bin 634 megavat-saat (MWh) elektrik tüketimini tamamen karşılayarak sıfır emisyon hedefine ulaştı. Bu dönemde güneşten üretilen elektrik, bin 432 adet evin yıllık ihtiyacına eşdeğer büyüklüğe geldi.

Daikin Türkiye, bu projeyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirerek çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını somutlaştırdı.

Daikin Türkiye, Daikin Grup bünyesinde yer alan 110'dan fazla fabrikanın incelenmesi sonucunda "Green Heart Factory" gümüş seviye sertifikasını almaya da hak kazandı. Atıkların azaltılması, zararlı kimyasalların kullanımının minimize edilmesi ve çevre mevzuatlarına tam uyum gibi kriterleri büyük ölçüde yerine getiren Daikin Türkiye Sakarya Hendek Üretim Tesisinin kazandığı gümüş seviye sertifikası, şirketin toplumla etkileşim ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığını ortaya koydu.

Şirket, hayata geçirdiği diğer projelerle toplam 256 bin 467 adet ağaca eş değer, 13 bin 809 ton karbondioksit salımını azaltarak çevreye önemli katkıda bulundu.

Daikin'in sürdürülebilirlik çalışmaları, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. 2030'a kadar kimyasal tesisler hariç tüm fabrikalarında net sıfır sera gazı emisyonu hedefleyen firmanın Osaka'daki Rinkai Fabrikası, 2023 mali yılı itibarıyla karbon nötr hedefini yakalayan ilk tesis oldu.