Daikin Türkiye'ye Altın Ödül

Daikin Türkiye, Brandverse Awards SocialBrands Veri Analitiği kapsamında yer alan "İklimlendirme" kategorisinde "Altın" ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brandverse Awards, her yıl 51 binden fazla sosyal medya marka hesabını SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre tamamen analitik olarak inceleyerek bir değerlendirme sürecinden geçiriyor ve en başarılı markaları belirleyerek ödüllendiriyor.

1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan değerlendirmesinde takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı.

Deloitte Türkiye'nin uzmanlığıyla desteklenen analiz sonucunda, Daikin Türkiye sosyal medya stratejisi ve etkileşim başarısıyla zirveye yerleşti. Şirket, Marketing Türkiye&BoomSonar işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında yer alan İklimlendirme kategorisinde Altın ödül kazandı.

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmesine yer verilen Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, sosyal medyanın markaların hedef kitleleriyle hem bağ kurmasında hem de kurum itibarını yönetmesinde son derece kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dinçer, Daikin Türkiye olarak dijital iletişim stratejilerini bu doğrultuda şekillendirerek kullanıcılarıyla güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aldıkları ödülün bu alandaki istikrarlı ve gayretli çalışmalarının bir sonucu olduğunun altını çizen Dinçer, bu ödülün kendilerine aynı zamanda sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Sosyal medyada kullanıcılarla kurdukları ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Dinçer, "Kullanıcılarımızla en doğru ve en etkili iletişimi kurmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını ise somut başarılarla alıyoruz. BoomSocial'ın her ay yayımladığı 'Brands Top 100' listesinde istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyoruz. Haziran ayında listenin 10. sırasında yer alarak yükselişimizi sürdürdük. Bu başarıyı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.