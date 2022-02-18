Damat Tween trunk show ile gelecek sezon koleksiyonunu paylaştı

Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show ile dünya moda takvimini takip eden üretim sürecini, gelecek sezon koleksiyonunu moda basını ve sektörün önde gelen yaratıcılarıyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat Tween, erkek modasındaki ustalığını zamansızlaştırmayı; günün, gecenin, mevsimlerin, değişen ruh hallerimizin tamamına ulaşmayı amaçlıyor.

Herkes için üretilmiş akıllı, dayanıklı ve yaşamı iyileştiren ürünlerle demokratik tasarımı savunuyor.

Her geçen gün tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve gelişen teknoloji ile markalardan beklenti artıyor. Damat Tween A/W 22-23'te ufuk genişleten, hayal gücünü özgürleştiren ve teknolojiden yararlanan kalıcı ve zamansız bir koleksiyon vadediyor. Damat Tween'in temel öğeleri ise tarza dinamizm ve şıklık katan, çağdaş yeni klasikler haline geliyor.

Cesur renkler, gösterişli malzemeler; akıcı, ipeksi yüzeyler tüm ürün kategorilerinde kilit rol oynuyor. Lüks materyaller ve süslemeler yenilenmiş bir giyinme arzusunu besliyor.

Damat Tween kreatif ekibi A/W 22-23 Koleksiyonu'ndaki tüm parçaları moda ve yemekten bakıma, sağlıklı olma prensiplerinden iç mekan tasarımlarına kadar birçok detayın zevk sahibi bir yaşam tarzı içinde nasıl bir araya gelip, hayata değer katabileceğini değerlendirerek tasarladı.

Tasarımcılar her bir parça için mevsimler ve koleksiyonlar arasında süreklilik sağlamak ve zamansız parçalar üretmek gibi güçlü bir amaca sahip. Teknolojideki ilerlemeler, sokak stili ve spor giyimin yükselişi, örme takımlara ve pantolonlara ilham veriyor. Akıllı ve gündelik görünümler, "ezberlenmiş kurallar kitabı"nı çoktan atmış yeni nesil için akıllı giyimi yeniden keşfediyor.

Açıklamaya göre, iş yerinde kıyafet kuralları esnediğinden bu yana, ofisten sosyal etkinliklere ve eve tekrar kolaylıkla geçiş yapan görünümler bu sezonun da kilit parçalarından oldu. Daha az yapılandırılmış terzilik ve akıllı parçalar zeki bir tarz da yaratıyor. Bu tema aynı zamanda Damat Tween A/W 22-23 içinde daha sürdürülebilir bir kapsül koleksiyon gibi de düşünülüyor.

Erkek giyim kuralları güncellenmeye devam ederken, bol, hacimli ve puffer görünümler de dinlenirken, kişinin kendini ifade etmesine yardımcı oluyor.

Sonbahar tonları, 70'lerin nostaljisini çağrıştırırken, aynı zamanda daha geleneksel fayda ve doğa temelli temalara da dönüşüyor. Yelpazenin daha cesur ucu, bakır ve orkide pembesi gibi ilham ve moral veren renkler sunuyor. Fransız donanması lacivertleri, siyah ve üniforma yeşili tonları, kızıl turuncular, mat kış beyazı, vanilya gibi renk tonları ön plandaki diğer parçalar olarak öne çıkıyor.