Son Dakika Tween Haberleri

16:02 Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi Modada Türkiye'nin ilk metaverse mağazasını açmaya hazırlanan Damat Tween, geleceğin yeni evreninde ilk kez 2022 Yeni Sezon Koleksiyon Eğitimi'ni gerçekleştirdi.

15:28 E-ticaret fuarı World Ecom Expo'da 1,5 milyar dolarlık iş hacmi olacak WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ay sonunda Antalya'da düzenlenecek e-ticaret fuarı World Ecom Expo ile ilgili, "Dünya e-ticaretinin nabzının atacağı World Ecom Expo'da, 1.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak.

15:46 Damat Tween trunk show ile gelecek sezon koleksiyonunu paylaştı Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show ile dünya moda takvimini takip eden üretim sürecini, gelecek sezon koleksiyonunu moda basını ve sektörün önde gelen yaratıcılarıyla paylaştı.

14:46 Orka Holding 36 ülkedeki bayi temsilcilerini ağırlıyor Damat Tween ve D'S damat markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding, 36 ülkedeki bayi temsilcilerini ağırlıyor.

11:15 Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandı Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni yılda büyüme stratejilerini sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yurt dışı mevcut pazarlarda mağaza sayısını artırmak ve verimliliği geliştirmek olarak kurguladıklarını belirterek, "2025 yılında koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını...

12:14 Yılın en 'sportif' erkek buluşması Kemer Country Club'da gerçekleşti Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men's Day, özel bir davetle Kemer Country Club'da düzenlendi.

08:25 Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

22:36 Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

18:23 İspanya'dan oyuncu Cansu Dere ile Atresmedia ve Pasion Turca şirketlerine ödül İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası (CCHT), Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları son dönemlerde kuvvetlendiren kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ödüllendirdi.

22:18 Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa Kulübünün başkanı oldu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa'nın ABD merkezli 777 Partners isimli girişime devri tamamlandı ve yeni başkanı Alberto Zangrillo oldu.

20:41 İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek Orka Holding, iki sezon boyunca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün (Genoa CFC) futbol ve teknik heyetini giydirmek üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

15:08 Son dakika haberi | Orka Holding'den Giresun'a 30 milyon TL'lik yatırım Son dakika ekonomi haberine göre Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Üçüncü üretim tesisimizi Giresun'da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz.

11:28 Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Damat Tween ve D'S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı. Böylece 80'den fazla ülkede 431 mağazası bulunan "Damat" tekrar yüzde 100 Türk şirketi oldu.

14:55 Tekstil sektörü için yılın ikinci yarısında fırsat kapısı açık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün iki duayen ismini üyeleriyle buluşturdu.

14:16 Özge Gürel İtalya yolcusu Oynadığı "Bay Yanlış" dizisiyle İtalya'da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

08:16 Özge Gürel İtalya yolcusu Oynadığı "Bay Yanlış" dizisiyle İtalya'da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

11:09 İŞ DÜNYASI SÖYLEŞİLERİ - Sürdürülebilirliğe odaklanan Orka Holding, 50 pet şişeden bir takım elbise üretiyor Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi ve Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, üretimde dünyaya ve çevreye saygılı bir tutum içinde olduklarını belirterek, "Geri dönüşüme, sürdürülebilir geleceğe çok odaklıyız. Elli pet şişeden bir takım elbise üretiyoruz.

17:55 Damat Tween, İspanya'da futbol hakemlerinin kıyafet sponsoru oldu Orka Holding'in global markası Damat Tween, İspanya'da 1. futbol ligi (La Liga) ile 2. lig, futsal ve plaj futbolu hakemlerinin resmi kıyafet sponsoru oldu.

13:14 Modada bir ilk; İtalya sokaklarında "sanal" defile Dünya erkek modasının lider markalarından Damat Tween, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu Virtual Runway (Sanal Defile) ile dünyaya aynı anda tanıttı.

15:01 Süleyman Orakçıoğlu: Pandemi bizim için detoks oldu Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Koronavirüs salgınının ekonomi için detoks olduğunu söyledi.

17:11 Trabzonspor, giyim sponsorluğu anlaşmasını uzattı Trabzonspor Kulübü, Orka Holding bünyesindeki Damat Tween ile giyim sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini duyurdu.

10:48 Orakçıoğlu: "Dünya markalarının iflası önemli fırsatlar doğurdu" Tüm dünyayı etkisi altına alarak pek çok sektörü olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınının tekstil ve hazır giyim pazarına etkilerini değerlendiren Süleyman Orakçıoğlu, dünya markalarının iflas etmesiyle oluşan boşlukların kendileri için önemli fırsatlar doğurduğunu belirtti.

15:25 Abdurrahim Albayrak'tan derbi hakemi açıklaması Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesinde hakemler hakkında konuşmayı anlamlı bulmadığını söyledi.

15:23 Abdurrahim Albayrak: Derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Damat Tween ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

15:08 Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu Abdurrahim Albayrak: Anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orka Holding ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorumYusuf Günay: Sponsorlukların önem kazandığı bir süreçteyizSüleyman Orakçıoğlu: Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruzKAAN ÜLKER / İSTANBUL,- Damat Tween, Galatasaray...

14:56 Galatasaray'a yeni giyim sponsoru - Galatasaray'a yeni giyim sponsoru Erkek modasının markalarından Damat Tween, Galatasaray Spor Kulübü'nün iki yıl süresince giyim sponsoru oldu.

14:53 Galatasaray'a yeni sponsor Galatasaray Kulübü, erkek giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması yaptı.

14:10 CANLI YAYIN DUYURUSU Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası arasındaki sponsorluk anlaşmasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

09:35 23 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık"Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor""Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan bir tanesi""Daha büyük hedeflerimiz var""Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik""Ritmi yakalamakta senkron...

14:35 Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da 8 yeni mağaza açacak Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu'daki 6 farklı ülkede 8 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde de hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize online ve offline olarak devam edeceğiz.

13:24 Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak Dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ediyor.

14:27 Akbank'tan Kurban Bayramı'na özel kampanyalar Akbank, Kurban Bayramı dolayısıyla Axess ve Wings kartlarını kullanan müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı.

13:58 Erkek giyimde büyük rekabet Damat Tween'in CEO'sunun Kiğılı'ya transfer olmasının ardından bu kez Damat Tween rakibinin İletişim Departmanı Başkanı Vildan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

11:20 Orka Holding bir haftada üç yeni mağaza açacak Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.

14:13 Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.

07:35 Kusursuz güzelliği pazarlayan Elsa'ları bırakıp Heidi'lere dönmeliyiz Çocuk ve gençler birbirlerinin özel görüntülerini ele geçirip sosyal medyada paylaşarak birbirlerini deşifre ediyorlar.

12:45 Akbank'tan Babalar Günü'ne özel kampanyalar Axess ve Wings'in, babalar gününde hediye almak isteyenlere uygun birçok ayrıcalık sunmaya devam ettiği kaydedildi.

12:21 D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile tüm mağazalarında hizmete hazır D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile tüm mağazalarında hizmete hazır Koronavirüs ile mücadele kapsamında mağazalarını kapalı tutarak salgın dönemine destek veren D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile 1 Haziran itibariyle tüm mağazalarında...

11:45 Damat Tween, tüm mağazalarında müşterileriyle buluşuyor Damat Tween, bugün itibarıyla tüm mağazalarında yeniden müşterileri ile buluşuyor.

10:43 Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.

19:10 D'S Damat ve Damat Tween'den Kovid-19 açıklaması D'S Damat ve Damat Tween, Kovid-19 salgınından dolayı Türkiye'deki tüm mağazalarını geçici bir süre için kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

01:22 İş dünyasının gözü önlem paketinde Erdoğan'ın salgın dolayısıyla bu hafta iş dünyası için bir "önlem paketi" açıklaması bekleniyor.

10:59 Aileler için dikkat çeken panel Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle ailelere yönelik "tween" tehlikesine farkındalık oluşturacak "Ne çocuk ne ergen" isimli panel düzenlenecek.

12:40 Damat'tan "doğa dostu" koleksiyon Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterilerimizle buluşturacağız." dedi.

02:56 Türkiye Brexit sonrası anlaşma peşinde Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor.

09:34 Faiz indirimleri Türk tekstil sektörünün önünü açtı Erkek modasında dünyanın önde gelen ülkelerinde bile girdikleri pazarda ilk üçe girmeyi başaran Orka Holding, İtalya'da her yıl yüzde 70'in üzerinde büyüme kaydettiklerini duyurdu.

11:08 Orka Holding: "Dengelenmeyi aştık, canlanma ve büyüme dönemine geçtik" HASAN ARSLAN/BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Erkek modasında öncü markalardan Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi ve Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ekonominin önündeki en büyük tehdit ve bariyerin yüksek faiz ve enflasyon olduğunu belirterek, "Her ikisinde de dengeye gelindi.

16:48 ''Ne Çocuk Ne Ergen'' farkındalık paneli yüksek katılımla gerçekleşti "Ne Çocuk Ne Ergen" adıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatan 13 öğrenci tüm dünyada sosyal medyada popüler olan tween konusu için toplumu uyarmak üzere farkındalık kampanyası başlattılar.

09:03 Millilere, EURO 2020'ye özel koleksiyon geliyor Dünyada erkek giyiminde önde gelen markalardan Damat Tween'i bünyesinde barındıran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EURO 2020 kapsamında 12 Haziran tarihinde Roma'da İtalya milli takımı ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için o güne özel bir...

11:58 Damat Tween, hazır giyimde "Yılın En İyi Markası" seçildi Damat Tween, Ekovitrin'in bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.

03:14 Alman kulübüne Türk sponsor - Alman kulübüne Türk sponsor Paderborn, Damat Tween, sponsorluk anlaşması yaptıİSTANBUL - Bundesliga ekiplerinden Paderborn, Türk giyim şirketi Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

23:17 Alman kulübüne Türk sponsor Bundesliga ekiplerinden Paderborn, Türk giyim şirketi Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

03:18 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Roma ve Valetta büyükelçilikleri Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.

11:47 Orakçıoğlu: gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticarette "bariyerlerin kalkması" gerektiğini söyledi ve "Her şeyden önce, gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli" dedi.

23:51 Damat, Amerika'ya Kanada'dan girdi Yurt dışı mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam eden Orka Holding, Kanada'nın başkenti Ottawa'da Damat-Tween mağazasını açtı.

16:21 Erkek modasında bir ilk daha: 'Uçan Ceketler' Erkek modasında bir ilk daha: 'Uçan Ceketler' Gömlek ağırlığında ceketlerİSTANBUL - Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding aralarında İtalya, Almanya, Kanada, Güney Afrika ve Rusya'nın da olduğu 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı basın toplantısında...

14:53 Erkek modasında bir ilk daha: Uçan Ceketler Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding aralarında İtalya, Almanya, Kanada, Güney Afrika ve Rusya'nın da olduğu 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı basın toplantısında ayrıca 180 gram ağırlığındaki "uçan ceketler" olarak adlandırılan ultra hafif...

13:06 Orka Holding'den 180 gramlık "uçan ceket" Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları arasında yer alan ürünün, 180 gram hafifliği ile adeta "uçan ceket" olarak tanımlandığını belirterek, "Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst...

11:07 "2023'te Dünya Türk markalarını konuşacak" İş dünyasındaki profesyonellere ve girişimci adaylarına cesaret ve ilham vermek amacıyla hayata geçirilen "Patronca Sohbetler"in konuğu Damat & Tween ve D's markalarının kurucusu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu.

09:03 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ İstanbul Kids Fashion FuarıYer: İstanbul Fuar Merkezi/YeşilköyTarih: 26 HaziranSaat: 10: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 HaziranSaat: 15: 00SOSİAD - Dünya soğutma günüYer: Point Hotel TaksimTarih: 26 HaziranSaat: 16: 00Damat & Tween...

09:17 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat: 09: 00MediaMarkt TürkiyeYer: Tekfen Tower / LeventTarih: 25 HaziranSaat: 12: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl...

10:56 İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi Darüşşafaka için özel olarak Türkiye İş Bankası'nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka'ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.

16:05 Orka'dan Babalar Günü'ne "esprili" yaklaşım Damat, Tween ve D'S Damat markaları, Babalar Günü'ne özel geliştirdiği "#EyvahBabamSosyalMedyada" projesi ile babaların çocukları ile olan sosyal medya iletişimlerine yönelik esprili öneriler getiriyor.

12:58 Damat Tween ve D's Damat İstanbul Havalimanı'nda Yerini Aldı Orka Holding, nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Damat Tween ve D'S Damat mağazaları ile yerini aldı.

16:41 Orka ABD ve Kanada ile Yeni Kıtada İlk Mağazalarını Açacak Yurtdışı bayi buluşmasının kapısını dokuzuncu kez açan Orka Holding, bu yıl ABD ve Kanada ile Amerika kıtasında ilk mağazalarını açacak.

15:18 İtalya'da 2 Yılda 3 Kat Büyüdük" Geleneksel 'Yurtdışı Bayi Buluşması'nın 9'uncusuna bugün kapılarını açan Damat, Tween ve D'S Damat, İtalya, Almanya, Kanada, Çin ve Japonya'nın da olduğu dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyetlerini 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlayacak ve 2019-2020 koleksiyonunu tanıtacak.

13:07 Damat, İtalya'da 2 Yılda 3 Kat Büyüdü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke İtalya'da en zoru başardık, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019 yılında İtalya'da 40'a çıkaracağız.

13:07 Süleyman Orakçıoğlu: "Küreselleşmeye Işık Hızıyla Devam Ediyoruz" - Süleyman Orakçıoğlu: "Küreselleşmeye ışık hızıyla devam ediyoruz"LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Damat Tween mağaza açılışında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, KKTC'de böylesine bir yatırım yapmaktan dolayı gururlu olduklarını...

17:39 Orakçıoğlu-Hück Dostluğu, Türkiye'ye Alman Yatırımının Kapısını Aralıyor Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, dünya şampiyonu Türk asıllı Alman boksör Fırat Arslan ile Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 24 Kasım'da İstanbul'da bir gösteri...

08:52 Büyük Yarış Bugün Başlıyor Sportif balıkçılığın Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da gerçekleşecek.

20:45 Most Bodrum Turnuvası İçin Nefesler Tutuldu Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina’da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan ve ülkemizde sportif balıkçılığın en önemli adreslerinden olan MOST Bodrum Turnuvası’na 50 sportif balıkçı teknesi ve 450 yarışmacı katılacak.

08:39 Büyük Yarış İçin Geri Sayım Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor.

09:41 Büyük Yarış İçin Geri Sayım Başladı Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor.

21:14 Trabzonspor'a Yeni Sponsor Trabzonspor, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

12:14 Orka Holding'in Markaları Online Satışla Dünyanın Her Yerinde Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018'de Türkiye'de 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.

11:05 Seçim Kararı Takım Elbise Satışlarını Yüzde 40 Artırdı Erken seçim kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları ve adayların ekipleri takım elbiseye adeta hücum etti.

11:04 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı Siren Ertan: Her kadının dolabında bir smokini olmalıMerve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.

10:59 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.

10:48 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.

08:42 Mercedes-Benz, "Story Of X Seasons" Koleksiyon Kitabını Sunar. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ilk sezondan bugüne isim sponsoru olan Mercedes-Benz Türk, geride kalan 10 sezondan unutulmaz anları bir araya getiren çok özel bir koleksiyon kitabına imza atıyor.

15:59 Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu İtalya'da bir bankadan kredi başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını veren banka müdiresi görevden alındı.

09:51 Orka Holding'e İtalya'da Türk Oldukları Gerekçesiyle Kredi Verilmedi İtalya'da bir bankaya kredi başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na banka müdiresi "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını verdi.