Son Dakika Tween Haberleri

- 16:02 Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi
Modada Türkiye'nin ilk metaverse mağazasını açmaya hazırlanan Damat Tween, geleceğin yeni evreninde ilk kez 2022 Yeni Sezon Koleksiyon Eğitimi'ni gerçekleştirdi.
- 15.03.2022 15 Mar 15:28 E-ticaret fuarı World Ecom Expo'da 1,5 milyar dolarlık iş hacmi olacak
WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ay sonunda Antalya'da düzenlenecek e-ticaret fuarı World Ecom Expo ile ilgili, "Dünya e-ticaretinin nabzının atacağı World Ecom Expo'da, 1.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak.
- 11.03.2022 11 Mar 16:51 Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor
Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.
- 18.02.2022 18 Şub 15:46 Damat Tween trunk show ile gelecek sezon koleksiyonunu paylaştı
Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show ile dünya moda takvimini takip eden üretim sürecini, gelecek sezon koleksiyonunu moda basını ve sektörün önde gelen yaratıcılarıyla paylaştı.
- 02.02.2022 02 Şub 14:46 Orka Holding 36 ülkedeki bayi temsilcilerini ağırlıyor
Damat Tween ve D'S damat markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding, 36 ülkedeki bayi temsilcilerini ağırlıyor.
- 03.01.2022 03 Oca 11:15 Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandı
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni yılda büyüme stratejilerini sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yurt dışı mevcut pazarlarda mağaza sayısını artırmak ve verimliliği geliştirmek olarak kurguladıklarını belirterek, "2025 yılında koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını...
- 09.12.2021 09 Ara 12:14 Yılın en 'sportif' erkek buluşması Kemer Country Club'da gerçekleşti
Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men's Day, özel bir davetle Kemer Country Club'da düzenlendi.
- 08.12.2021 08 Ara 12:48 Damat Tween ve D'S damat MAPIC Fuarı'nda boy gösterdi
Damat Tween ve D'S damat markalarıyla Orka Holding, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 7. MAPIC Fuarı'na katıldı.
- 02.12.2021 02 Ara 08:25 Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.
- 01.12.2021 01 Ara 22:36 Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.
- 18.11.2021 18 Kas 18:23 İspanya'dan oyuncu Cansu Dere ile Atresmedia ve Pasion Turca şirketlerine ödül
İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası (CCHT), Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları son dönemlerde kuvvetlendiren kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ödüllendirdi.
- 15.11.2021 15 Kas 22:18 Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa Kulübünün başkanı oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa'nın ABD merkezli 777 Partners isimli girişime devri tamamlandı ve yeni başkanı Alberto Zangrillo oldu.
- 20.10.2021 20 Eki 20:41 İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek
Orka Holding, iki sezon boyunca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün (Genoa CFC) futbol ve teknik heyetini giydirmek üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.
- 12.10.2021 12 Eki 15:08 Son dakika haberi | Orka Holding'den Giresun'a 30 milyon TL'lik yatırım
Son dakika ekonomi haberine göre Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Üçüncü üretim tesisimizi Giresun'da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz.
- 18.06.2021 18 Haz 07:59 Bestemsu Özdemir ile iş insanı Öncü Sönmez arasında sürpriz yakınlaşma!
Bestemsu Özdemir, iş insanı Öncü Sönmez ile yakınlaştı.
- 31.05.2021 31 May 11:28 Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu
Damat Tween ve D'S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı. Böylece 80'den fazla ülkede 431 mağazası bulunan "Damat" tekrar yüzde 100 Türk şirketi oldu.
- 30.05.2021 30 May 14:55 Tekstil sektörü için yılın ikinci yarısında fırsat kapısı açık
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün iki duayen ismini üyeleriyle buluşturdu.
- 23.04.2021 23 Nis 14:16 Özge Gürel İtalya yolcusu
Oynadığı "Bay Yanlış" dizisiyle İtalya'da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
- 23.04.2021 23 Nis 08:16 Özge Gürel İtalya yolcusu
Oynadığı "Bay Yanlış" dizisiyle İtalya'da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
- 06.03.2021 06 Mar 11:09 İŞ DÜNYASI SÖYLEŞİLERİ - Sürdürülebilirliğe odaklanan Orka Holding, 50 pet şişeden bir takım elbise üretiyor
Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi ve Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, üretimde dünyaya ve çevreye saygılı bir tutum içinde olduklarını belirterek, "Geri dönüşüme, sürdürülebilir geleceğe çok odaklıyız. Elli pet şişeden bir takım elbise üretiyoruz.
- 03.12.2020 03 Ara 17:55 Damat Tween, İspanya'da futbol hakemlerinin kıyafet sponsoru oldu
Orka Holding'in global markası Damat Tween, İspanya'da 1. futbol ligi (La Liga) ile 2. lig, futsal ve plaj futbolu hakemlerinin resmi kıyafet sponsoru oldu.
- 15.10.2020 15 Eki 13:14 Modada bir ilk; İtalya sokaklarında "sanal" defile
Dünya erkek modasının lider markalarından Damat Tween, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu Virtual Runway (Sanal Defile) ile dünyaya aynı anda tanıttı.
- 11.10.2020 11 Eki 15:01 Süleyman Orakçıoğlu: Pandemi bizim için detoks oldu
Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Koronavirüs salgınının ekonomi için detoks olduğunu söyledi.
- 08.10.2020 08 Eki 17:11 Trabzonspor, giyim sponsorluğu anlaşmasını uzattı
Trabzonspor Kulübü, Orka Holding bünyesindeki Damat Tween ile giyim sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini duyurdu.
- 05.10.2020 05 Eki 10:48 Orakçıoğlu: "Dünya markalarının iflası önemli fırsatlar doğurdu"
Tüm dünyayı etkisi altına alarak pek çok sektörü olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınının tekstil ve hazır giyim pazarına etkilerini değerlendiren Süleyman Orakçıoğlu, dünya markalarının iflas etmesiyle oluşan boşlukların kendileri için önemli fırsatlar doğurduğunu belirtti.
- 23.09.2020 23 Eyl 15:25 Abdurrahim Albayrak'tan derbi hakemi açıklaması
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesinde hakemler hakkında konuşmayı anlamlı bulmadığını söyledi.
- 23.09.2020 23 Eyl 15:23 Abdurrahim Albayrak: Derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok
Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Damat Tween ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
- 23.09.2020 23 Eyl 15:08 Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu
Abdurrahim Albayrak: Anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orka Holding ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorumYusuf Günay: Sponsorlukların önem kazandığı bir süreçteyizSüleyman Orakçıoğlu: Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruzKAAN ÜLKER / İSTANBUL,- Damat Tween, Galatasaray...
- 23.09.2020 23 Eyl 14:56 Galatasaray'a yeni giyim sponsoru
- Galatasaray'a yeni giyim sponsoru Erkek modasının markalarından Damat Tween, Galatasaray Spor Kulübü'nün iki yıl süresince giyim sponsoru oldu.
- 23.09.2020 23 Eyl 14:53 Galatasaray'a yeni sponsor
Galatasaray Kulübü, erkek giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması yaptı.
- 23.09.2020 23 Eyl 14:10 CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası arasındaki sponsorluk anlaşmasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
- 23.09.2020 23 Eyl 09:35 23 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık"Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor""Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan bir tanesi""Daha büyük hedeflerimiz var""Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik""Ritmi yakalamakta senkron...
- 01.09.2020 01 Eyl 13:33 İspanya basketbolunun şampiyonluk kupası, D'S Damat Madrid mağazasında
D'S Damat, Madrid mağazasında İspanya basketbolunun şampiyonluk kupasına ev sahipliği yapıyor.
- 19.08.2020 19 Ağu 17:33 Fenerbahçe, resmi kıyafet sponsoru Damat Tween ile iş birliğini sürdürecek
Fenerbahçe Kulübü, resmi kıyafet sponsoru Damat Tween ile iş birliğini devam ettirecek.
- 24.07.2020 24 Tem 14:35 Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da 8 yeni mağaza açacak
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu'daki 6 farklı ülkede 8 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde de hedeflerimiz doğrultusunda büyümemize online ve offline olarak devam edeceğiz.
- 24.07.2020 24 Tem 13:24 Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak
Dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ediyor.
- 17.07.2020 17 Tem 14:27 Akbank'tan Kurban Bayramı'na özel kampanyalar
Akbank, Kurban Bayramı dolayısıyla Axess ve Wings kartlarını kullanan müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı.
- 12.07.2020 12 Tem 13:58 Erkek giyimde büyük rekabet
Damat Tween'in CEO'sunun Kiğılı'ya transfer olmasının ardından bu kez Damat Tween rakibinin İletişim Departmanı Başkanı Vildan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
- 11.07.2020 11 Tem 11:20 Orka Holding bir haftada üç yeni mağaza açacak
Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.
- 10.07.2020 10 Tem 14:13 Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.
- 27.06.2020 27 Haz 07:35 Kusursuz güzelliği pazarlayan Elsa'ları bırakıp Heidi'lere dönmeliyiz
Çocuk ve gençler birbirlerinin özel görüntülerini ele geçirip sosyal medyada paylaşarak birbirlerini deşifre ediyorlar.
- 06.06.2020 06 Haz 12:45 Akbank'tan Babalar Günü'ne özel kampanyalar
Axess ve Wings'in, babalar gününde hediye almak isteyenlere uygun birçok ayrıcalık sunmaya devam ettiği kaydedildi.
- 01.06.2020 01 Haz 12:21 D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile tüm mağazalarında hizmete hazır
D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile tüm mağazalarında hizmete hazır Koronavirüs ile mücadele kapsamında mağazalarını kapalı tutarak salgın dönemine destek veren D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile 1 Haziran itibariyle tüm mağazalarında...
- 01.06.2020 01 Haz 11:45 Damat Tween, tüm mağazalarında müşterileriyle buluşuyor
Damat Tween, bugün itibarıyla tüm mağazalarında yeniden müşterileri ile buluşuyor.
- 06.05.2020 06 May 10:43 Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak
Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.
- 05.05.2020 05 May 16:44 Damat Tween Suadiye Bağdat Caddesi Mağazası özel fırsatlarla yeniden açılıyor
Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında yeniden müşterileri ile buluşuyor.
- 19.03.2020 19 Mar 19:10 D'S Damat ve Damat Tween'den Kovid-19 açıklaması
D'S Damat ve Damat Tween, Kovid-19 salgınından dolayı Türkiye'deki tüm mağazalarını geçici bir süre için kapatma kararı aldıklarını duyurdu.
- 17.03.2020 17 Mar 01:22 İş dünyasının gözü önlem paketinde
Erdoğan'ın salgın dolayısıyla bu hafta iş dünyası için bir "önlem paketi" açıklaması bekleniyor.
- 19.02.2020 19 Şub 09:44 Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan ailelere sosyal medya tepkisi: "Evde herkesin elinde cep telefonu olursa...
Ataşehir'de 'Ne çocuk ne ergen' ismiyle düzenlenen panelde ailelere tween tehlikesi ile ilgili bilgiler aktarıldı.
- 10.02.2020 10 Şub 10:59 Aileler için dikkat çeken panel
Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle ailelere yönelik "tween" tehlikesine farkındalık oluşturacak "Ne çocuk ne ergen" isimli panel düzenlenecek.
- 04.02.2020 04 Şub 15:09 Atık pet şişelerden çevre dostu giysi ürettiler
Geri dönüşüme bir katkı da giyim sektöründen geldi.
- 04.02.2020 04 Şub 12:40 Damat'tan "doğa dostu" koleksiyon
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterilerimizle buluşturacağız." dedi.
- 01.02.2020 01 Şub 02:56 Türkiye Brexit sonrası anlaşma peşinde
Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor.
- 22.01.2020 22 Oca 09:34 Faiz indirimleri Türk tekstil sektörünün önünü açtı
Erkek modasında dünyanın önde gelen ülkelerinde bile girdikleri pazarda ilk üçe girmeyi başaran Orka Holding, İtalya'da her yıl yüzde 70'in üzerinde büyüme kaydettiklerini duyurdu.
- 28.12.2019 28 Ara 11:08 Orka Holding: "Dengelenmeyi aştık, canlanma ve büyüme dönemine geçtik"
HASAN ARSLAN/BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Erkek modasında öncü markalardan Damat, Tween, D'S Damat'ın sahibi ve Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ekonominin önündeki en büyük tehdit ve bariyerin yüksek faiz ve enflasyon olduğunu belirterek, "Her ikisinde de dengeye gelindi.
- 11.12.2019 11 Ara 16:48 ''Ne Çocuk Ne Ergen'' farkındalık paneli yüksek katılımla gerçekleşti
"Ne Çocuk Ne Ergen" adıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatan 13 öğrenci tüm dünyada sosyal medyada popüler olan tween konusu için toplumu uyarmak üzere farkındalık kampanyası başlattılar.
- 05.12.2019 05 Ara 09:03 Millilere, EURO 2020'ye özel koleksiyon geliyor
Dünyada erkek giyiminde önde gelen markalardan Damat Tween'i bünyesinde barındıran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EURO 2020 kapsamında 12 Haziran tarihinde Roma'da İtalya milli takımı ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için o güne özel bir...
- 25.11.2019 25 Kas 09:39 Damat-Tween, hazır giyimde "Yılın En İyi Markası" seçildi
Damat-Tween, Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.
- 24.11.2019 24 Kas 11:58 Damat Tween, hazır giyimde "Yılın En İyi Markası" seçildi
Damat Tween, Ekovitrin'in bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.
- 08.11.2019 08 Kas 03:14 Alman kulübüne Türk sponsor
- Alman kulübüne Türk sponsor Paderborn, Damat Tween, sponsorluk anlaşması yaptıİSTANBUL - Bundesliga ekiplerinden Paderborn, Türk giyim şirketi Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
- 07.11.2019 07 Kas 23:17 Alman kulübüne Türk sponsor
Bundesliga ekiplerinden Paderborn, Türk giyim şirketi Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
- 30.10.2019 30 Eki 03:18 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Roma ve Valetta büyükelçilikleri Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.
- 29.08.2019 29 Ağu 11:47 Orakçıoğlu: gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticarette "bariyerlerin kalkması" gerektiğini söyledi ve "Her şeyden önce, gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli" dedi.
- 25.08.2019 25 Ağu 23:51 Damat, Amerika'ya Kanada'dan girdi
Yurt dışı mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam eden Orka Holding, Kanada'nın başkenti Ottawa'da Damat-Tween mağazasını açtı.
- 12.07.2019 12 Tem 10:16 D'S Damat, GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu
D'S Damat, GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu.
- 12.07.2019 12 Tem 09:24 D'S Damat GQ İspanya'nın 25. yıl kutlamasına sponsor oldu
GQ dergisinin İspanya'daki 25. Yılı, görkemli bir parti ile kutlandı.
- 03.07.2019 03 Tem 16:21 Erkek modasında bir ilk daha: 'Uçan Ceketler'
Erkek modasında bir ilk daha: 'Uçan Ceketler' Gömlek ağırlığında ceketlerİSTANBUL - Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding aralarında İtalya, Almanya, Kanada, Güney Afrika ve Rusya'nın da olduğu 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı basın toplantısında...
- 03.07.2019 03 Tem 14:53 Erkek modasında bir ilk daha: Uçan Ceketler
Damat, Tween ve D'S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding aralarında İtalya, Almanya, Kanada, Güney Afrika ve Rusya'nın da olduğu 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı basın toplantısında ayrıca 180 gram ağırlığındaki "uçan ceketler" olarak adlandırılan ultra hafif...
- 03.07.2019 03 Tem 13:06 Orka Holding'den 180 gramlık "uçan ceket"
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları arasında yer alan ürünün, 180 gram hafifliği ile adeta "uçan ceket" olarak tanımlandığını belirterek, "Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst...
- 28.06.2019 28 Haz 11:07 "2023'te Dünya Türk markalarını konuşacak"
İş dünyasındaki profesyonellere ve girişimci adaylarına cesaret ve ilham vermek amacıyla hayata geçirilen "Patronca Sohbetler"in konuğu Damat & Tween ve D's markalarının kurucusu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu.
- 26.06.2019 26 Haz 09:03 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
İstanbul Kids Fashion FuarıYer: İstanbul Fuar Merkezi/YeşilköyTarih: 26 HaziranSaat: 10: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 HaziranSaat: 15: 00SOSİAD - Dünya soğutma günüYer: Point Hotel TaksimTarih: 26 HaziranSaat: 16: 00Damat & Tween...
- 25.06.2019 25 Haz 09:17 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat: 09: 00MediaMarkt TürkiyeYer: Tekfen Tower / LeventTarih: 25 HaziranSaat: 12: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl...
- 21.06.2019 21 Haz 10:56 İş Bankası'nda Darüşşafaka'ya temassız kartla bağış dönemi
Darüşşafaka için özel olarak Türkiye İş Bankası'nın hazırladığı POS cihazlarıyla Darüşşafaka'ya 1 saniyede temassız bağışlar alınmaya başladı.
- 14.06.2019 14 Haz 16:05 Orka'dan Babalar Günü'ne "esprili" yaklaşım
Damat, Tween ve D'S Damat markaları, Babalar Günü'ne özel geliştirdiği "#EyvahBabamSosyalMedyada" projesi ile babaların çocukları ile olan sosyal medya iletişimlerine yönelik esprili öneriler getiriyor.
- 19.04.2019 19 Nis 12:58 Damat Tween ve D's Damat İstanbul Havalimanı'nda Yerini Aldı
Orka Holding, nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Damat Tween ve D'S Damat mağazaları ile yerini aldı.
- 19.02.2019 19 Şub 16:41 Orka ABD ve Kanada ile Yeni Kıtada İlk Mağazalarını Açacak
Yurtdışı bayi buluşmasının kapısını dokuzuncu kez açan Orka Holding, bu yıl ABD ve Kanada ile Amerika kıtasında ilk mağazalarını açacak.
- 19.02.2019 19 Şub 15:18 İtalya'da 2 Yılda 3 Kat Büyüdük"
Geleneksel 'Yurtdışı Bayi Buluşması'nın 9'uncusuna bugün kapılarını açan Damat, Tween ve D'S Damat, İtalya, Almanya, Kanada, Çin ve Japonya'nın da olduğu dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyetlerini 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlayacak ve 2019-2020 koleksiyonunu tanıtacak.
- 19.02.2019 19 Şub 13:07 Damat, İtalya'da 2 Yılda 3 Kat Büyüdü
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke İtalya'da en zoru başardık, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019 yılında İtalya'da 40'a çıkaracağız.
- 24.12.2018 24 Ara 13:07 Süleyman Orakçıoğlu: "Küreselleşmeye Işık Hızıyla Devam Ediyoruz"
- Süleyman Orakçıoğlu: "Küreselleşmeye ışık hızıyla devam ediyoruz"LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Damat Tween mağaza açılışında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, KKTC'de böylesine bir yatırım yapmaktan dolayı gururlu olduklarını...
- 02.11.2018 02 Kas 17:39 Orakçıoğlu-Hück Dostluğu, Türkiye'ye Alman Yatırımının Kapısını Aralıyor
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, dünya şampiyonu Türk asıllı Alman boksör Fırat Arslan ile Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 24 Kasım'da İstanbul'da bir gösteri...
- 08.08.2018 08 Ağu 08:52 Büyük Yarış Bugün Başlıyor
Sportif balıkçılığın Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da gerçekleşecek.
- 05.08.2018 05 Ağu 20:45 Most Bodrum Turnuvası İçin Nefesler Tutuldu
Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina’da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan ve ülkemizde sportif balıkçılığın en önemli adreslerinden olan MOST Bodrum Turnuvası’na 50 sportif balıkçı teknesi ve 450 yarışmacı katılacak.
- 04.08.2018 04 Ağu 08:39 Büyük Yarış İçin Geri Sayım
Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor.
- 02.08.2018 02 Ağu 09:41 Büyük Yarış İçin Geri Sayım Başladı
Geleneksel hale gelen MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşiyor.
- 24.07.2018 24 Tem 21:14 Trabzonspor'a Yeni Sponsor
Trabzonspor, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.
- 12.07.2018 12 Tem 12:14 Orka Holding'in Markaları Online Satışla Dünyanın Her Yerinde
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018'de Türkiye'de 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.
- 13.06.2018 13 Haz 11:05 Seçim Kararı Takım Elbise Satışlarını Yüzde 40 Artırdı
Erken seçim kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları ve adayların ekipleri takım elbiseye adeta hücum etti.
- 12.05.2018 12 May 11:04 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı
Siren Ertan: Her kadının dolabında bir smokini olmalıMerve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.
- 12.05.2018 12 May 10:59 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı
Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.
- 12.05.2018 12 May 10:48 Siren Ertan: Her Kadının Dolabında Bir Smokini Olmalı
Altınbaş Üniversitesi modada cinsiyet devriminin konu alındığı panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.
- 28.03.2018 28 Mar 08:42 Mercedes-Benz, "Story Of X Seasons" Koleksiyon Kitabını Sunar.
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ilk sezondan bugüne isim sponsoru olan Mercedes-Benz Türk, geride kalan 10 sezondan unutulmaz anları bir araya getiren çok özel bir koleksiyon kitabına imza atıyor.
- 01.03.2018 01 Mar 15:59 Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
İtalya'da bir bankadan kredi başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını veren banka müdiresi görevden alındı.
- 28.02.2018 28 Şub 09:51 Orka Holding'e İtalya'da Türk Oldukları Gerekçesiyle Kredi Verilmedi
İtalya'da bir bankaya kredi başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na banka müdiresi "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını verdi.
- 27.02.2018 27 Şub 13:59 Orka Holding'den 2018'de 750 Milyon TL Ciro Hedefi
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2017 yılında 600 milyon TL ciroya ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl dünyada toplam 450 mağaza, 750 milyon TL ciro ve 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı planlıyoruz.