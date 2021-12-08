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Damat Tween ve D'S damat MAPIC Fuarı'nda boy gösterdi - Son Dakika

Damat Tween ve D'S damat MAPIC Fuarı'nda boy gösterdi

08.12.2021 12:47
Damat Tween ve D'S damat MAPIC Fuarı'nda boy gösterdi

Damat Tween ve D'S damat markalarıyla Orka Holding, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 7. MAPIC Fuarı'na katıldı.

Damat Tween ve D'S damat markalarıyla Orka Holding, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 7. MAPIC Fuarı'na katıldı.

Orka Holding açıklamasına göre, MAPIC dünyanın pek çok ülkesinden perakende ve gayrimenkul alanındaki binlerce profesyoneli bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, global yolculuklarında pazar çeşitliliğine önem verdiklerini ve her yıl marka zincirini genişletmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Marka itibarını güçlendirme yönünde önemli bir etkinlik olan MAPIC Fuarı'na özel önem verdiklerinin aktaran Arar, "MAPIC bizler için oldukça güzel geçti. Damat Tween markamızın dış ticaret ekibi ile dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda perakende profesyonelini ağırladık. Ekibimiz, fuar süresince 50'ye yakın toplantı gerçekleştirdi ve marka yolculuğumuza katkı sunacak verimli bağlantılar kurdu. Gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki gelecek yıl yurt dışında gerek mağaza gerek ihracat bazında büyümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir bir gelecek hedefimizi vurguladık"

Osman Arar, Damat Tween ve D'S damat markalarının artık dünya moda endüstrisinde erkek giyim alanında zirvede kendine yer açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, global markalar olarak sorumluluğumuz da çok büyük. Hedeflerimizi ve elde ettiğimiz başarıları, MAPIC'de bir kez daha dünya perakende profesyonellerine vurguladık. Sürdürülebilir bir geleceğe ne kadar katkı sunduğumuz, yeni nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimizin yaşam tarzına getirdiğimiz konfor ve şıklık, bizim için en öncelikli hedefler. Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımımızla dijital dönüşüm konusundaki emeklerimizin, salgın gibi çok zor bir süreçte karşılığını almayı başardık. Dünya toplumlarının hazırlıksız yakalandığı ve sürdürülebilirlik hedeflerini hızlandıran salgında yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk."

Bu yıl özellikle dünya modasına yön veren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çok önemli başarılar elde ettiklerini de vurgulayan Arar, "Damat Tween ve D'S damat markalarımızla 80 ülkede 431 mağazamız bulunuyor. Bu yıl İtalya, İspanya, Polonya, Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak'ta toplam 26 yeni mağaza açtık. 2022 yılının sonunda da 25 yeni mağaza ile global yolculuğumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Orka Holding, Cannes, Fransa, Tween, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Damat Tween ve D'S damat MAPIC Fuarı'nda boy gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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