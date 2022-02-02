Damat Tween ve D'S damat markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding, 36 ülkedeki bayi temsilcilerini ağırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak tarihinde başlayan organizasyonda, aralarında İtalya, İspanya, Dubai ve Rusya'nın da olduğu dünyanın 36 ülkesinden gelen alım heyetlerini 5 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaştıklarını belirterek, "Üç markamızla da beş kıtaya yayılmış durumdayız. Dünya çapında 80 ülkede 411 mağazamız bulunuyor. Her yıl büyüyerek sürdürdüğümüz global yolculuğumuzda pazar çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Bu anlamda yurt dışı bayi toplantımız çok verimli geçiyor. Her?dönem olduğu gibi 2022 yılında da marka zincirimizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 2022 yılı sonunda 25 yeni mağaza ile global yolculuğumuza devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl özellikle dünya modasına yön veren ülkelerden İtalya ve İspanya'da çok önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Orakçıoğlu "İtalya, İspanya, Polonya, Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak'ta toplam 26 yeni mağaza açtık." hatırlatmasında bulundu.