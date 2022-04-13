Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi - Son Dakika
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Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi

13.04.2022 16:02
Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi

Modada Türkiye'nin ilk metaverse mağazasını açmaya hazırlanan Damat Tween, geleceğin yeni evreninde ilk kez 2022 Yeni Sezon Koleksiyon Eğitimi'ni gerçekleştirdi.

Modada Türkiye'nin ilk metaverse mağazasını açmaya hazırlanan Damat Tween, geleceğin yeni evreninde ilk kez 2022 Yeni Sezon Koleksiyon Eğitimi'ni gerçekleştirdi.

Orka Holding açıklamasına göre, Damat Tween, dünya çapında gelişme hızı ile "geleceğin evreni" olarak isimlendirilen metaverse mağazasına bir adım daha yaklaştı.

Markanın üst düzey yöneticileri ve ürün tasarım ekipleriyle birlikte toplam 70 kişinin yer aldığı eğitimde, Orka Holding bünyesinde yer alan Damat Tween ve D'S damat markalarının yeni sezon trendleri, güncel moda akımları, stil önerileri ve kumaş kalıp bilgileri ele alındı. Çalışanlar, katılımları ile birlikte şirketin dijitalleşme sürecinde aktif rol aldı ve bu sürecin bir parçası haline geldi. Eğitimde konuşmacıların 3 boyutlu avatarı da metaversede yer aldı. Şirket içi eğitimlere farklı bir soluk kazandırmanın yanı sıra çalışan motivasyonuna olumlu yönde katkı sağlandı.

Geleceğin yeni evreninde de sürdürülebilir başarı hedefleyen Damat Tween, buna yönelik olarak bir süre önce GoArt Metaverse platformu ile iş birliği gerçekleştirmişti. Marka, metaverse mağazasında müşterilerine her şeyden önce zaman tasarrufu ayrıcalığı sunmayı planlıyor. Damat Tween metaverse mağazası ile müşteriler de artık ev ya da ofis gibi bulundukları mekanlardan çıkarak mağazaya gitmek ve vakit kaybetmek zorunda kalmayacak.

Markanın müşterileri, diledikleri lokasyondan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyebilecek, istedikleri kıyafeti, istedikleri bedende kendi avatarlarına (sanal kimlik) giydirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca müşteriler, beğendikleri ürünleri online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabilecek.

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Orka Holding, Metaverse, Türkiye, Tween, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Damat Tween'den metaversede ilk sezon koleksiyonu eğitimi - Son Dakika


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