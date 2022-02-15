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Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde - Son Dakika

Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde

15.02.2022 11:41
Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde

Temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Darıca Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Darıca Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Denetim kapsamında ekipler; gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Temel gıdada KDV indirimi başladı. Biz de Zabıta müdürlüğü olarak belediye başkanımızın talimatıyla birlikte ilçemizde bulunan tüm market ve bakkalları denetliyoruz. Özellikle fiyat etiketlerine bu durumun yansıyıp yansımadığı, kasada bu durumun geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir. Bizler denetimlere ara vermeden devam edeceğiz" denildi. - KOCAELİ

Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde
Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde

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Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Darıca'da zabıta ekipleri KDV denetiminde - Son Dakika Ekonomi


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