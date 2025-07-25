Demre Yat Limanı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Demre Yat Limanı Açıldı

Demre Yat Limanı Açıldı
25.07.2025 20:31
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Türkiye'nin yat kapasitesi 26 bine yükseldi, Demre yeni turizm ve ticaret merkezi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demre Yat Limanı'nın hizmete açılmasıyla Türkiye'nin yat bağlama kapasitesinin yaklaşık 26 bine ulaştığını söyleyerek, "Türkiye'yi uluslararası yat turizminin vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline getirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Demre ilçesinde yapımı tamamlanan 700 yat bağlama kapasiteli Demre Yat Limanı'nın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, yat limanının sadece bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşam merkezi olacağını söyledi.

"2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kentin hem turizm hem tarım hem de ihracat potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını da belirten Uraloğlu, bu yatırımların kentin turizmine, ticaretine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"Yat bağlama kapasitesi yaklaşık 26 bine çıktı"

Yat turizminde Türkiye'nin dünya çapında bir merkez haline geldiğini belirten Uraloğlu, "2002'de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi 25 bin 262'ye yükselttik. Bugün açtığımız Demre Yat Limanı ile bu kapasitemizi yaklaşık 26 bine çıkarıyoruz. Yalova'dan Seferihisar'a, Mersin'den Kaş'a kadar açtığımız yat limanlarıyla ülkemizi bu alanda güçlendirdik" dedi.

"Uzun süreli yabancı yat konaklamalarıyla ekonomimize döviz girdisi sağlanacak"

Demre Yat Limanı'nın 958 metre ana mendirek, 281 metre tali mendirek, 287 metre rıhtım ve 5 adet yüzer iskeleden oluştuğunu belirten Uraloğlu, "Bu proje, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar ve sosyal alanlarla Demre, yeni bir cazibe merkezine dönüşecek. Ayrıca uzun süreli yabancı yat konaklamalarıyla ekonomimize döviz girdisi sağlanacak" diye konuştu.

"Kruvaziyer turizminde 2 milyon yolcuyu aşacağız"

Kruvaziyer turizminde de büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "2024 yılında kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 22,5 artışla 1,9 milyona ulaştı. Bu yıl toplamda 2 milyon yolcu sayısını aşacağımızı öngörüyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Demre Yat Limanı, protokol üyelerinin katılımıyla resmen hizmete açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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