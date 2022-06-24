DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu

24.06.2022 16:47
DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlendi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlendi. Denizli firmalarının 32 stant ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) Turkish Towels markasıyla 6. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna ilgi oldukça yoğundu.

2022 yılının trendlerin belirlendiği; dünyanın çeşitli yerlerinden profesyonel alıcıların, tasarımcıların, stilistlerin, öğrencilerin ve basın mensuplarının da yer aldığı fuarda havlu, bornoz, nevresim, perde, döşemelik kumaş, duvar kağıdı, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra teknoloji ürünleri ve makineler de sergilendi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli binlerce yıldır ticaretin önemli noktası olan ve ilk ihracatını da tekstil sektöründen yapan bir kent. Tarihten aldığı güç sayesinde geleceğe de emin adımlarla yürüyen Denizli, Heimtextil Fuarı'nda 2022 yılında da güçlü bir katılımla temsil ediliyor. Pandemi dönemi sonrasında ilk kez kapılarını açan Heimtextil Fuarı'nda ilimizin ev tekstili sektörünü tanıtmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Tam iki sene sonra paydaşlarımızla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

180'in üzerinde ülkeye ihracat yapan ve ev tekstili sektörünün öncü kenti olan ilimiz, sektörel deneyimi ile son trendleri harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyor, ev tekstiline yeni bir bakış açısı getiriyor. Bugün itibariyle ülkemizin toplam havlu ve bornoz ihracatının yüzde 70'inden fazlası, nevresim ihracatının ise yüzde 55'i Denizli'den gerçekleştiriliyor. Denizlili katılımcıların yenilikçi ürünleriyle daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yakından izleneceğini ve Heimtextil'e bir kez daha damga vuracağını söyleyebiliriz" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar Denizli'de hastalar için geliştirilen kumaş fuarın gözdesi oldu Denizli'de hastalar için geliştirilen kumaş fuarın gözdesi oldu
Kaynak: İHA

Frankfurt, Almanya, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement