Üye Girişi
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar - Son Dakika

Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar

14.02.2022 10:51
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta kış mevsiminde tekne ile balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan balıkçılar, günde 100 kilogram üzerinde sazan, alabalık, somon, çay balığı avlıyor.

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta kış mevsiminde tekne ile balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan balıkçılar, günde 100 kilogram üzerinde sazan, alabalık, somon, çay balığı avlıyor.

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Kimi balıkçılar baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle tonlarca alabalık üretimi gerçekleştirirken, tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağlayan kimi balıkçılar da baraja ağ atarak rızıklarını arıyor.

Kış mevsimi olmasına rağmen Çekerek Barajında tekne ile avcılık yapan balıkçılar, günde 100 kilogramın üzerinde sazan, somon, alabalık ve çay balığı avlıyor. Çekerekli balıkçılar, barajdaki balıkları avlamak için günün erken saatlerinde tekne ile baraja açılıyor. Baraja attıkları ağları bırakıp geri dönen balıkçılar, ertesi gün yine tekne ya da sandallar ile ağların bulunduğu alana gidiyor. Ağlarına takılan balıkları tekneye alan balıkçılar, günün sonunda yakaladıkları balıkları Çekerek Su Ürünleri Kooperatifine satarak evlerine mutlu dönüyorlar.

Denizi olmayan Yozgat'ta tekne balıkçılığı yaparak geçimlerini sağladıklarını söyleyen balıkçı İsmail Yiğit, "Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kooperatifimiz adına balıkçılık yapmaktayım. Günlük belli olmuyor 100 kilograma kadar balık tutuyoruz. Somon, sazan, alabalık ve çay balığı tutuyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz" dedi.

Balıkçı Yiğit, Çekerek Barajında 15-20 kilogramı bulan sazan balıklarını avladıklarını da sözlerine ekledi. - YOZGAT

Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar
Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar

YORUMLAR
500

Balıkçılık, Çekerek, Enerji, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
10:13 Uzunlar ittifakı! Mardinli Kösen'den Karabüklü Rumeysa'ya çağrı: Türkiye'yi birlikte tanıtalım
10:10 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Denizi olmayan Yozgat'ta rızıklarını tekne balıkçılığıyla çıkarıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement