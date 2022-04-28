Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz

28.04.2022 13:36
Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Ramazan Bayram'ında ücretsiz hizmet verecek.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Ramazan Bayram'ında ücretsiz hizmet verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir Ramazan Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini aldı. Bu çerçevede başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm nöbetçi ekipler 24 saat vatandaşın hizmetinde olacak. Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" nöbetçi ekiplerle vatandaşlara hizmet verecek.

2-3-4 Mayıs'ta ücretsiz

Öte yandan vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet verdiği belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Buna göre 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde belediye otobüslerinden ücret alınmayacak. Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şimdiden tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Karadeniz'in gezgin arıcıları yayla göçü öncesi son hazırlıklarını yapıyor Karadeniz'in gezgin arıcıları yayla göçü öncesi son hazırlıklarını yapıyor Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır

Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, İtfaiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:08:04. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de bayramda otobüsler ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement