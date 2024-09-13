Denizli Meclisi\'nden Önemli Destekler

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu başkanlığında toplanan Meclis, doğum yapan annelerden üniversite öğrencilerine, üreticilerden şehit ailelerine dek pek çok projede önemli kararlar aldı. Denizli halkının mutluluğu ve huzuru için gayret ettiklerini anımsatan Başkan Çavuşoğlu, kararlara oy birliğiyle destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Meclis'te doğum yapan annelerden üniversite öğrencilerine, üreticilerden şehit ailelerine dek pek çok projede önemli kararlar alındı. Gündemin 5. maddesinde doğum yapan annelere 'Yeni Doğan Destek Paketi' verilmesi karara bağlandı. Denizli'de ikamet eden hane geliri en fazla 60 bin TL olan ve 1 Ağustos 2024'ten sonra doğum yapan annelere, bebeğin 0-3 aylık olması ve yeni doğan destek paketi verilmesi kararlaştırıldı. Gündemin 6. maddesinde ise Denizli'de ikamet eden ancak şehir dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 Eylül 2024'ten 30 Haziran 2025 arasında dönem başında bir defa olmak üzere hane halkı geliri brüt iki asgari ücretin altında olan öğrencilere şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma bedeli vb. ihtiyaçların karşılanması için 5 bin lira ayni öğrenim yardımı yapılmasına karar verildi.

Çiftçiye önemli destek

Bir diğer önemli destek ise Başkan Çavuşoğlu'nun yazılı önergesiyle Denizli'de hububat üretim sezonunun kurak geçmesi nedeniyle rekolte düşüşleri yaşandığı, hububat fiyatlarının düşük seyretmesi sebebiyle arpa ve mısır üreticilerinin gelirlerine destek olmak ve üretiminin sürdürülebilmesi amacıyla elinde ürün kalan üreticilerden kilogram başına 8.5 TL bedel ile flakelik arpa, kilogram başına 9.5 TL bedel ile flakelik mısır satın alınacağı açıklandı.

Konukevi ve Kreş ücretleri de belirlendi

Gündemin 30. Maddesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez bu sene hizmete alınacak olan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Konukevi'nin ücret tarifesi belirlendi. Buna göre tek kişilik oda aylık fiyatı 4 bin TL, 2 kişilik oda aylık 3 bin TL, 4 kişilik oda fiyatı ise 2 bin TL olarak belirlendi. Şehit ile gazi çocuklarına öncelik verilmesi ve şehit çocuklarından mevcut tarifeden yüzde 50 oranında indirim yapılacağı ifade edildi. Gündemin 31. Maddesinde ise Çocuk Gelişim Merkezleri olarak faaliyet gösterecek kreşlerin ise aylık 4 bin TL olacağı ve bu kreşlerden şehit çocuklarının ise ücretsiz faydalanabileceği belirtildi. Denizli halkının mutluluğu ve huzuru için gayret ettiklerini anımsatan Başkan Çavuşoğlu, kararlara oy birliğiyle destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - DENİZLİ