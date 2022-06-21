Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış

21.06.2022 17:40
Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün, Pamukkale ilçesinde gerçekleşen nargile kafe açılışı siyaset, spor ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün, Pamukkale ilçesinde gerçekleşen nargile kafe açılışı siyaset, spor ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk, nargile ve kömür sektöründeki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Öztürk'ün Kınıklı Mahallesi'ndeki yeni yatırımı olan Gümüş Nargile Cafe'nin açılışı Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ve İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu'nun yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık ismi bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Bülent Öztürk, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kampüs bölgesinde acıttıkları iş yerinin bölgeye hareketlilik getireceğini belirten Öztürk, "Nargile ve kömür sektöründeki tecrübemizi, açtığımız bu iş yeriyle vatandaşlarımızla buluşturmayı arzu ettik. Geçmişte kafelerle çalışmışlığımız vardı ama bu alışık olmadığımız bir sektör. Biz de bir şekilde ucundan bu iş el attık. İnşallah iyi ve güzel olur. Kafelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yaptığımız bu yatırımımız ile diğer faaliyet alanlarımızda olduğu gibi başarılı olacağımızı düşünüyoruz" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz Kılıçdaroğlu: Teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: 'Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz' Son dakika! Biçer Karaca'dan Hsk Kararnamesine Tepki: 'Bu Değişiklik Seçim Ayarı Mıdır? Ama Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Öztürk, Siyaset, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement