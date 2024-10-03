Denizli'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Başlıyor

Denizli\'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Başlıyor

DSO ve GEKA iş birliğiyle sanayicilere GRI standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporlama eğitimi verilecek.

03.10.2024 16:32
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Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla önemli bir adım daha attı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile iş birliği içinde başlatılan "GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi" projesi, sanayicilere sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir eğitim imkanı sunacak.

Denizli Sanayi Odası Denizli sanayisinin geleceğine ve sürdürülebilirliğine katkı sunmak adına çalışmalarına devam ediyor. DSO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Birimimizin, "GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi" adlı proje başvurusunun GEKA'nın teknik destek programına alınmasının ardından imzalar atıldı. DSO'da gerçekleştirilen imza törenine, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, GEKA Program Yönetimi Uzmanı İbrahim Saygılı, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger, Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran katıldı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından imzalanan iş birliği sözleşmesi ile proje resmen başlatıldı.

"Üyelerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik etmek istiyoruz"

İmza töreninde konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, bu projenin Denizli sanayisinin sürdürülebilirlik yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Üyelerimize rehberlik etmek adına GEKA desteğiyle hayata geçireceğimiz GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi projemizin sözleşmesini imzaladık. Bu lisanslı eğitimle, Üyelerimizin sürdürülebilirlik raporlamasında yetkinlik kazanmalarını sağlayarak, Sürdürülebilirlik Uzmanlarına gerekli bilgi ve donanımı sunmayı amaçlıyoruz. Her projede, ilk projemizdeki heyecanı duyuyoruz. Denizli sanayisinin sürdürülebilirliğine değerli katkılar sunacak bu projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı GEKA'ya ve GEKA Genel Sekreteri Sayın Ümit Gülyağı'na teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

"Projenin hayırlı olmasını diliyorum"

DSO ile yürütülecek projelerde her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için sanayinin rolü çok büyük. Bu proje ile Denizli sanayisinin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyor, verimli bir proje dönemi geçirilmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Değişen dünya şartlarında, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf bir şekilde raporlaması büyük önem taşıyor. GRI standartları, bu alanda en yaygın kabul gören uluslararası bir çerçeve. DSO ve GEKA iş birliğiyle hayata geçecek olan bu projemiz, Denizli sanayisinin sürdürülebilirlik yolculuğu için önemli bir adım olacak. Proje kapsamında, DSO üyesi firmaların sürdürülebilirlik uzmanlarına, GRI standartlarına uygun raporlama yapabilmeleri için gerekli teknik eğitimler verilecek. Firmaların raporlarını küresel kabul gören GRI standartlarına uygun hale getirmesi desteklenecek. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini daha şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşması teşvik edilecek. Sürdürülebilirlik raporlaması, firmaların uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak. Firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine daha bilinçli bir şekilde katkı sağlaması desteklenecek. Firmalar ve Sürdürülebilirlik Uzmanları, Ekim, Kasım, Aralık aylarında tamamlanacak olan GRI Lisanslı Uzmanlık Eğitimleri ile birlikte 2025 yılına hazırlıklı girecekler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, denizli, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Sürdürülebilirlik Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

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