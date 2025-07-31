Denizli\'de Yerel Kalkınma Toplantısı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde; Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Denizli Sanayisine Yönelik Destekler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlama, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltma ve Denizli sanayi üretimini güçlendirme hedefleri doğrultusunda sunulan destek ve teşvik programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantının sunum bölümünde çeşitli kurum temsilcileri tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. İlk olarak, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Müfit Manaz, sanayi sicil sistemi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Manaz, sanayi işletmelerinin kayıt süreçleri, sanayi sicil belgesinin önemi ve güncelleme yükümlülüklerine dair detaylı açıklamalarda bulundu.

Ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcisi ve Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Avukatı Nuran Yıldırım, marka başvuru ve tescil süreçleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, işletmelerin marka tescili sırasında dikkat etmeleri gereken hususlara değinerek fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü KOBİ Uzman Yardımcısı Ender Ayvacı ise, Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı tanıttı. Ayvacı, özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine yönelik verilen destek kalemleri, başvuru koşulları ve değerlendirme kriterlerini katılımcılarla paylaştı.

Son olarak, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Uzmanı İrfan Keskin tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Programı detayları aktarıldı. Keskin, programın amaçları, hedef bölgeler ve sektörler ile başvuru süreci hakkında kapsamlı bilgiler sunarak, bölgesel kalkınmada özel sektörün rolünün altını çizdi.

Toplantı, sanayiciler ve işletme temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, katılımcılar sunumların ardından sorularını yönelterek destek programları hakkında daha ayrıntılı bilgi alma fırsatı buldu. - DENİZLİ