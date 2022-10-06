Denizli haberleri: Çivril'de ilk elma hasadını Başkan Vural gerçekleştirdi - Son Dakika
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Denizli haberleri: Çivril'de ilk elma hasadını Başkan Vural gerçekleştirdi

06.10.2022 13:59
Denizli haberleri: Çivril'de ilk elma hasadını Başkan Vural gerçekleştirdi

Denizli ekonomi haberi | Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, hasat sezonunun başladığı elma bahçelerini ziyaret ederek, işçilerle birlikte ilk elma hasadı gerçekleştirdi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, hasat sezonunun başladığı elma bahçelerini ziyaret ederek, işçilerle birlikte ilk elma hasadı gerçekleştirdi.

Tarımsal çeşitlilik bakımından Türkiye'nin en zengin ilçelerinden biri olan Çivril'de elma hasadı başladı. Üreticilerin hasat sevincine ortak olan Belediye Başkanı Niyazi Vural, elma bahçelerini ziyaret ederek, işçilerle birlikte elma hasat etti. Üreticilerden bilgi alan Vural, çiftçilere bereketli ve güzel bir hasat sezonu temennisinde bulundu. Sabah erken saatlerinde dallarından tek tek toplanan elmaların bir kısmı pazarlara diğer kısmı ise kışın satışına sunulmak üzere soğuk hava depolarına gönderildi.

Çivril'in önemli elma üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Verimli ve bereketli topraklara sahip bir ilçeyiz. Bundan dolayı Çivril'imizde çeşitli ürünler yetişmektedir. Elma üretiminde İlçemiz Türkiye'de ön sıralarda yer almaktadır. Çiftçilerimiz ile birlikte elma hasadına başladık. İnşallah elma hasadında güzel ve bereketli bir sezon geçiririz. İşletme sahiplerine ve çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Niyazi Vural, Türkiye, Çivril, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli haberleri: Çivril'de ilk elma hasadını Başkan Vural gerçekleştirdi - Son Dakika

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