Denizli Heyeti Model Fabrika İncelemesi Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Heyeti Model Fabrika İncelemesi Yaptı

DSO heyeti, Denizli için model fabrika incelemesi yaptı, verimlilik ve dijitalleşmeyi vurguladı.

19.09.2024 13:46
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Denizli Sanayi Odası (DSO) heyeti, kentte kurulması planlanan model fabrika ile ilgili İzmir'deki Model Fabrika'da incelemelerde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Başkanı Cemal Elmasoğlu ile görüştü.

Kasapoğlu, incelemedeki konuşmasında, Denizli sanayisinin verimliliğine katkı sunacak Model Fabrika konseptini önemsediklerini belirtti.

Model Fabrika'yı Denizli'ye kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü bildiren Kasapoğlu, "Model Fabrika yalın üretim, sanayide dijitalleşme ve verimlilik kavramlarının bir kesişme noktası ve bir üssü olacak. Model Fabrika'nın Denizli sanayisinin dönüşüm sürecine rehberlik etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elmasoğlu ise Endüstri 4.0'ın KOBİ'lerin yaşam tarzı olması gerektiğine değinerek, "Model Fabrika ezber bozan bir yerdir. Denemenin ötesine geçen bir platformdur ve bu bir memleket meselesidir. Denizli'nin bu yola çıkarken başarılı olmasına destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan DSO heyetinin İzmir programı kapsamında TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'a da iş birliği ve nezaket ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Denizli, Ekonomi, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Heyeti Model Fabrika İncelemesi Yaptı - Son Dakika

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