Denizli'nin Çameli İlçesinde 2024 Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'nin Çameli İlçesinde 2024 Ceviz Hasadı Başladı

Denizli\'nin Çameli İlçesinde 2024 Ceviz Hasadı Başladı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2024 ceviz hasat sezonu için üreticilere bol kazanç ve bereketli bir dönem diledi.

13.10.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 2024 sezonu ceviz hasadı başladı. Üreticilere mesaj veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bol bereketli ve verimli bir sezon geçirmelerini diledi.

Denizli'de yetiştirilen cevizi ile ünlü Çameli ilçesinde 2024 sezonu hasadı başladı. Kabuklu cevizler uzun sırıklarla ağaçtan silkilerek hasat ediliyor. İlçeye bağlı 38 mahallede üreticiler çalışmaya başladı. Kasım ayına kadar sürecek olan hasat çalışmalarında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üreticilere mesaj paylaştı. Başkan Arslan, ceviz hasadının önemine vurgu yaparak, "İlçemizde ceviz üretimi yapan ve bu zorlu süreçte emek harcayan tüm üreticilerimize, bol bereketli ve verimli bir sezon geçirmelerini rabbimden niyaz ediyorum. Her birinizin alın teriyle büyüttüğü cevizlerin hem ilçemize hem de ülkemize kazanç sağlamasını temenni ederim. Hasatlarınızın bereketli, ürünlerinizin kaliteli ve pazarınızın geniş olmasını dilerim. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir sezon geçirmenizi gönülden arzu ediyorum. Rabbim işlerinizi rast getirsin, mahsulleriniz hayırlı olsun" dedi.

Çameli, ceviz üretimiyle öne çıkarken, aynı zamanda yerel ürünleriyle de dikkat çeken bir ilçedir. Hasat döneminin başlaması, ilçede ekonomik canlanmaya ve ülke genelinde ceviz ticaretine olumlu katkılarda sağlamaktadır. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'nin Çameli İlçesinde 2024 Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika

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