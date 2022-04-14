Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi - Son Dakika
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Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi

14.04.2022 14:15
Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi

DENİZLİ'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı'nın yapılan 21. Olağan Genel Kurulu seçiminde mevcut başkan Mehmet Abdülkadir Uslu ve yönetim kurulu üyeleri güven tazeleyerek tekrar seçildi.

DENİZLİ'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı'nın yapılan 21. Olağan Genel Kurulu seçiminde mevcut başkan Mehmet Abdülkadir Uslu ve yönetim kurulu üyeleri güven tazeleyerek tekrar seçildi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda 81 OSB firma temsilcilerinin katılımıyla 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mehmet Tosunoğlu, Divan Üyeliklerine Veli Ünver ve Özgür Diriker seçildi. OSB'nin 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporları, Bilanço, Gelir - Gider Hesapları Tablosu, 2022 yılı Tahmini Bütçesi, Yönetim aidatları, Hizmet bedelleri ile 2022 yılı Çalışma Raporu programı görüşülerek onaylandı. Daha sonra OSB Yönetim Kurulu, Denetim kurulu ve OSB Üst Kuruluşu seçimleri yapıldı. Seçimlere tek liste ile gidildi. Yapılan oylamadan sonra Mehmet Abdülkadir Uslu'nun listesi yeniden seçildi.

"DEĞER KATACAK PROJELERİ TÜM HIZIYLA GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Güven tazeleyerek tekrar seçilen Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu, yaptığı konuşmada yönetim kuruluna duyulan güven için teşekkür ederek, "Denizli OSB Yönetimi olarak 2018-2022 çalışma dönemimizin dördüncü yılını tamamlamış bulunuyoruz. Sizlere daha iyi bir üretim ortamı sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Bölgemize değer katacak yeni projelerimizin çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğiz. OSB'mizde yapılan yatırımlar ve geleceğe yönelik atılan adımlar ile sanayicilerimizin yeni yatırımlar yapması sağlanmıştır. Yapılan yatırımlarla birlikte Denizli ili sanayi alanında gelişerek daha fazla istihdam, ihracat ve katma değer oluşturma yolunda ilerlemektedir. OSB'miz ülke ekonomisini hareketlendirmek ve istihdamını artırmak için katkı sağlamaya devam etmektedir. 2022 yılını Denizli OSB'nin 40 yıllık gurur verici geçmişine yakışır projelerle geçireceğimizi şimdiden söylemeliyiz." dedi.

DENİZLİ OSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Mehmet Abdülkadir Uslu, yönetim kurulu üyeleri Derya Baltalı, Necip Filiz, Osman Uğurlu, Cemal Can Sirkeci, Selim Yaymanoğlu


Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi
Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi
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Organize Sanayi Bölgesi, Abdülkadir Uslu, Denizli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'de Uslu ve yönetim kurulu güven tazeledi - Son Dakika


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