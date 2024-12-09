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Ekonomi

Denizli OSB'den Ödül

Denizli OSB\'den Ödül

Denizli OSB, 'OSB'nin Yıldızlarına En Çok Katkı Veren OSB' ödülünü kazandı. Başarılar kutlandı.

09.12.2024 10:23
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması" ödül töreninde 'OSB'nin Yıldızlarına En Çok Katkı Veren OSB' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsün düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Başkan ve sanayicilerinin katıldığı törende 12 farklı kategoride, 67 firmaya ve 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi.

OSB'nin Yıldızları Araştırması'na katılarak farklı kategorilerde ödül kazanan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "En Çok Kadın İstihdam Sağlayan Firma" kategorisinde 3., "AR-GE Harcamasını En Çok Artıran Firma" kategorisinde ise 4. sırada yer alarak ödüllerini aldı.

Bölge firmalarından Tosunoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tosunoğlu, "AR-GE Harcamasını En Çok Artıran Firma" kategorisinde 3. olarak ödülünü aldı. "OSB'nin Yıldızlarına En Çok Katkı Veren OSB" kategorisinde ödüle layık görülen Denizli OSB'nin ödülünü Yönetim Kurulu adına Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu aldı.

"Başarılarıyla bizlere ilham veren tüm firmalarımızı tebrik ederiz"

Ödül töreni ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Bu ödül, Denizli OSB'nin sanayiye, istihdama ve ekonomik büyümeye sağladığı katkıların bir sonucu olarak büyük bir anlam taşıyor. Başarılarıyla bizlere ilham veren tüm ödül sahibi firmalarımızı tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında da aynı başarıyı yakalamalarını dileriz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'den Ödül - Son Dakika

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