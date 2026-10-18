DENTUROD Başkanı Altuntaş, Denizli turizminin artık kenetlenmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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DENTUROD Başkanı Altuntaş, Denizli turizminin artık kenetlenmesi gerektiğini söyledi

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DENTUROD Başkanı Altuntaş, Denizli turizminin artık kenetlenmesi gerektiğini söyledi
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DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, Denizli turizminin önceliklerini belirlediklerini ve yatırımlar için kamu, belediyeler ve sivil toplumla güç birliğine öncülük etmek istediklerini söyledi. Altuntaş, Karahayıt ve Pamukkale'deki yatırımlara odaklanacaklarını belirtti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Levent Altuntaş, Denizli turizminin önceliklerini belirlediklerini ve bu yatırımlarım hayata geçmesi için kamu, belediyeler ve sivil toplumla kurulacak güç birliğine öncülük yapmak istediklerini belirterek; "Denizli'nin artık turizm anlamında kenetlenmesi gerekiyor" dedi.

DENTUROD'un yeni yönetimi olarak yaklaşık 1 ayı geride bıraktıklarını belirten Başkan Levent Altuntaş, "Yeni yönetim olarak envanteri anlamaya çalışıyoruz. Üyelerimizle istişare toplantıları yapmaya başladık. Onların hem beklentilerini almak hem de sektörün gelişimiyle alakalı düşünce ve fikirlerini öğrenmek için sıklıkla bir araya geliyoruz. almak için sıklıkla bir araya geldik. Kamu kurumları ve belediyelerimizle güç birliği yaparak sektörümüzü en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Denizli turizmi ile alakalı özellikle Denizli şehir merkezi ile Karahayıt ve Pamukkale bölgesinde yapılması gereken çok önemli birkaç tane yatırım var. Bu yatırımlar üstüne odaklanacağız. Bu yatırımların kazandırılması için tüm taraflarla bir güç birliği oluşturup, bu problemlerin altından kalkmaya çalışacağız. DENTUROD olarak kendi içimizde de daha kurumsal bir yapıya bürünmek istiyoruz. Yani komitelerle, komisyonlarla bu yapının kişilere bağlı kalmadan, daha sağlıklı bir şekilde yürümesini ve de bizden sonra bunun devamını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağız" dedi.

"Denizli turizm olarak şanslı bir şehir"

Denizli turizminin önceliklerini bildiklerini kaydeden Başkan Levent Altuntaş, "Denizli aslında turizm anlamında çok şanslı bir şehir. Malum kültür turlarının uğrak bir noktası. Yılda 2 - 2,5 milyon civarında yabancı turistin Pamukkale'den giriş yaptığını biliyorsunuz. Yine din turizmi açısından çok önemli bir alan. Laodikya ve Hierapolis'teki Aziz Philip Kilisesi çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. Termal turizm de bizim yine çok önemli bir branşımız. Kıymetli termal sularımız var. Karayahıt, Pamukkale, Sarayköy ve Gölemezli bölgesinde bununla alakalı çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Bu yapılacak çalışmaların Denizli şehir merkezini bir şekilde doldurması gerekiyor. Çünkü konaklamanın arttığı, gün sayısının arttığı noktada bunların Denizli'ye taşması gerekiyor. Keza spor turizminden aldığımız payın artması, yine kültür, sanat organizasyonlarının son dönemde hızlı artarak devam ettiği şehrimizde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bunların tümünü değerlendirdiğimizde konaklama sayımızı arttırmak temel hedefimizi oluşturuyor" diye konuştu.

"Denizli'nin artık turizm anlamında kenetlenmesi gerekiyor"

Denizli'nin tesisleşme noktasında iyi bir konumda olmasına rağmen bunun daha iyi bir seviyeye taşınabileceğini kaydeden Başkan Altuntaş, "Termal turizm yönünden baktığınızda rakip şehirler diyebileceğim yani pastayı paylaştığımız şehirlerin en yakını Afyon. Afyon bölgesindeki yatak kapasitesine göre bir tık arkadayız, gerideyiz. Kültür turizmi anlamında bizim kendimizi kıyaslayacağımız nokta, Nevşehir Kapadokya bölgesi. Nevşehir Kapadokya bölgesine kıyasla da çok iyi bir noktada değiliz. Maalesef bu eleştirileri yapmak durumundayız, çalışmamız gerekiyor. Yani hem otelcinin, hem derneğin, hem kamu kuruluşlarının el birliği yapması lazım. Bence işin en önemli tarafı, Denizli'nin artık turizm anlamında kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü bu şehirdeki en önemli varlıklardan birisi turizm. 'Bu şehirde turizm yapacak mıyız? Daha mı iyi yapacağız?' konusunda hemfikir olmamız gerekiyor. Burada da DENTUROD'un birleştirici rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Sivil ToplumPamukkaleKarahayıtEkonomiDenizliGüncelTurizmKamuSon Dakika

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