Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak - Son Dakika
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Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak

18.03.2022 15:33
Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak

Uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen World Ecom Expo, 29-31 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen World Ecom Expo, 29-31 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, dünya e-ticaretinin 150 milyar dolarlık kısmını yöneten uluslararası aktörlerin Türk ihracatçı ve tedarikçilerle bir araya geleceği organizasyon, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

World Ecom Expo kapsamında yapılacak B2B görüşmelerde 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmi oluşması bekleniyor.

35 ülkeden 1500'e yakın katılımcının yer alacağı etkinlikte, "Türkiye girişimcilik ekosistemi ve startup yatırımcılığı", "Yeni nesil perakendecilik" konuları değerlendirilecek.

Programın açılışına, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de katılması bekleniyor.

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31 Mart, İhracat, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak - Son Dakika
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