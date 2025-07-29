İstanbul merkezli tekstil ve turizm şirketlerinden oluşan Boy-Bo Grubu, mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, grup bünyesindeki BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Aynı kararda şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt da yer aldı. Mahkeme, konkordato sürecini yürütmek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi. Şirketlerin geleceğine ilişkin duruşma 23 Ekim'de yapılacak.
1995'ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo Grubu, İstanbul Esenyurt'taki tesislerinde örme, boya ve konfeksiyon üretimi yapıyor. Grup, bugüne kadar Benetton, Armani, Zara, Mango, H&M, Gap, Reebok, LC Waikiki, Colins gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?