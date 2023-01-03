DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu

03.01.2023 22:15

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk olduğu canlı yayında paradan 6 sıfır atıldığı döneme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çalışmayı başlattığında Erdoğan'ın haberi olmadığını söyleyen Babacan, "Paradan 6 sıfır atılması konusunda, bir soru sordu ( Erdoğan) cevap verdim. İlk defa orada duyulmuş oldu. Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu. 'Bunları açıklamışsın ama keşke bana söyleseydin ben açıklasaydım' dedi" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti dönemindeki çalışmalarına ilişkin konuşan Babacan, paradan 6 sıfırın atıldığı döneme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TAYYİP BEY'İN HABERİ YOKTU"

Babacan söz konusu gelişmeyle ilgili "Ben masaya AK Parti'nin kurucusu olarak oturdum. Benim bakanım, benim valim yeni terminoloji, benim dönemimde yoktu. Paradan 6 sıfır atılması konusunda, bir soru sordu ( Erdoğan) cevap verdim. İlk defa orada duyulmuş oldu. Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu. 'Bunları açıklamışsın ama keşke bana söyleseydin ben açıklasaydım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Erdoğan'da Ali babacan kompleksi seziyorum. Bugünkü açıklaması da çok enteresan. Zorunlu tasarrufla ilgili konu. Uzun yıllar çalışanların maaşından kesildi ve devlet harcadı. Tarih 13 Aralık 2002. 18 Kasım'da hükümet kurulmuş. Herkes bize 'nemamız nerede' diye soruyor. Hazine Bakanı olmuşum. İnsanlar 20-25 yıl alacağını istiyor. 4 Şubat'ta 6 büyük sendika temsilcisi ile oturup müzakereler yapmışız. 4 Şubat saat 03.00 civarında basın huzurunda anlaştığımızı açıklamışız. Sendikalarla tam mutabık kaldık. Ödeme planı, işletecek faiz, uygulanacak rakamlar, taksit sayısı.

"ERDOĞAN'IN KAÇIRDIĞI BİR ŞEY VAR"

Sayın Erdoğan'ın kaçırdığı bir şey var. Geçmişi hatırlamakta güçlük çekiyor olabilir. O gün genel başkan, Başbakan değil. O gün Abdullah Gül Başbakan. Açıklamayı da KESK Başkanı Sami Evren anlaşma metnine imza atmak istememişti. Sabah Abdullah Bey aradı, 'bitirmişsiniz, açıklamışsınız, nasıl anlaştınız' dedi. Anlattım 'hayırlı olsun' dedi.

"İZİN Mİ ALACAĞIM"

Bu anlaşmalar için ne sayın Erdoğan'dan ne Gül'den talimat aldım. Zaten devletin borcu. 'Borcumuzu ödeyebilir miyim' diye izin mi alacağım? Biz işimizi yapıyorduk, arkadan kim ne yapmaya çalışıyordu, ondan da çok haberimiz olmuyordu."

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