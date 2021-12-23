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Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar - Son Dakika

Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar

23.12.2021 00:58
Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir atölyede imal edilen 200 tonluk dev balıkçı teknesi karadan yürütülüp sahile taşındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir atölyede imal edilen 200 tonluk dev balıkçı teknesi karadan yürütülüp sahile taşındı. 1 vinç, 3 kepçe ve 3 traktörün yanı sıra 40 kişilik ekiple yapılan çalışma ile dev tekne, adeta santim santim itilerek balıkçı limanına çekildi. Burada ilave parçaları da monte edildiğinde tekne, 33 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olacak. Bu görüntü " Ulubatlı Hasan'ın memleketi Karacabey'de İstanbul'un Fethi yeniden canlandırıldı" benzetmesine sebep oldu.

Kurşunlu Mahallesinde Gökmen Civelek'e ait atölyede yapılan dev balıkçı teknesi, tıpkı İstanbul'un Fethi'ndeki gibi karadan yürütülerek liman sahasına getirildi. 40 kişilik bir ekibin yanı sıra 1 vinç, 3 kepçe ile 3 traktörün 10 saatlik bir çalışmasıyla limana çekilen 200 tonluk dev tekneyi yolun ortasında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökmen Civelek'in akrabalarıyla kurup işlettiği atölyede inşa edilen 52. balıkçı teknesi de böylelikle çıkmış oldu. Mahalle içerisinde Bin m2'lik bir atölye sahasında inşa edilen dev balıkçı teknesini liman sahasına götürmek için bir markete ait duvar yıkılırken, elektrik şirketi personelince bazı kablo ve direklerde önlem alındı.

Yetkililerden destek istedi

Kısıtlı imkanlarla bu işi yaptıklarını belirten atölyenin kurucusu Gökmen Civelek, yetkililerden kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Civelek yaptığı açıklamada, "Bizler burada kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Kurşunlu Mahallemizde atölye olarak kullanabileceğimiz bir alanımız yok. ve bu durum daha fazla üretim yapmamıza engel oluyor. Liman sahası içinde veya yakınında yer var ama prosedürler nedeniyle kiralayamıyoruz. Bu yaptığımız tekneden sonra Ukrayna'dan siparişimiz var. Ukraynalı yetkililer diyor ki 'gelin bizim ülkemizde üretin'. Moritanya aynı şekilde, bizi çağırıyor üretim için. Ama biz ülkemizde üretmek istiyoruz. Milletimiz kazansın, köylümüz kazansın, halkımız kazansın. Ülkemizin üretime ihtiyacı var, yetkililer bize kiralayacağımız alan göstersinler sadece. Projelerimiz hazır. Ulaştırma Altyapı Bakanlığına kadar gittik. Kıyı kent şeridine takıldığı için istediğimiz olmuyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Lütfen bize köyümüzde bu iş, istihdam ve üretim imkanını sağlayın" dedi.

Ciddi istihdam potansiyeli

Tamamlandığında 350 tonluk bir ağırlığa sahip olacak balıkçı teknesinin inşaatı, Civelek kardeşler tarafından limanda devam edecek. Temmuz 2022'de denize indirilmesi planlanan tekneyle ilgili konuşan Sedat Civelek, "Bundan sonra yapacak olduğumuz üç tane daha tekne var ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden blok blok halinde yapıp, buraya getirip burada tamamlayıp suya atıyoruz. Ama tabii ki burayla ilgili herhangi bir çalışma olursa, burada çok büyük bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Şu an yanımızda on beş tane personel var. Ama burada üç dört tane tekneyi yan yana kurarsan, burada en az yüz kişi, yüz elli kişiye istihdam sağlayabiliriz. Çünkü köyümüzün nüfusu altı yüz kişi. Burada bu imkanı sağlayabiliriz" dedi.

Köy azalarından olan Kadir Civelek ise "Bu tekneyi köyün içinde, bin metrekarelik bir arsada yaptık. O esnada bu tekneyi yaparken, blok halinde buraya getirirken bayağı bir zorlandık. Sayın Başkanımız Ali Özkan da sağ olsun bizim ziyaretimize geldi. O da ne yapılabilir konusunda araştırıyor. Elektrik direkleri bizi çok zorladı. Bazı duvarları yıkmak zorunda kaldık. Destek görürsek çok mutlu olacağız" dedi.

Tesis yatırımı için Başkan Özkan bizzat devrede

Geçtiğimiz günlerde atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Karacabey Belediyesi olarak 3T vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımsal yatırımlar, teknolojik yatırımlar ve turizm yatırımları. Aynı şekilde Marmara Denizi'ne kıyı yerleşim birimlerimiz var. Marmara Denizi'nde yakalanan balıkların takriben %40'ı, Kurşunlu Limanı'ndan piyasalara arz edilmekte. Burada da Gökmen Civelek ekibiyle birlikte balıkçı teknesi inşa etmekte. Tabii söz konusu olan kıyı kenar çizgisinde olduğu için daha büyük bir yapılaşmaya müsaade edilmemekte. Biz de Gökmen kardeşimizle yerinde istişarelerde bulunduk. ve bunun bölge için bir ihtiyaç olduğunun, Kurşunlu Mahallemiz için kazanç olduğunun farkındayız. Gökmen Bey'le yaptığımız görüşmeler neticesinde daha önce Altyapı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı yapmış bir arkadaşımızla da istişare ederek konuyu gündemimize aldık. Önümüzdeki süreçte en kısa zamanda Tarım İl Müdürümüz ile görüşeceğiz. Çünkü onların bu noktada onayı gerekiyor. Ondan sonra da bakanlıklarımız, hükümetimiz nezdinde bu işin takibini yapacağız. İnşallah bürokratlarımızın, bakanlarımızın, valimizin, milletvekillerimizin desteğiyle de bu tesisi Karacabey Kurşunlu Mahallesi'ne kazandırmış olacağız" dedi. - BURSA

Karacabey, İstihdam, Atölye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devasa tekneyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar - Son Dakika Ekonomi


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