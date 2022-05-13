Devletin desteği soyada dışa bağımlılığı azaltacak - Son Dakika

Devletin desteği soyada dışa bağımlılığı azaltacak

Türkiye'nin soya üretiminin yüzde 64'ünü tek başına karşılayan Adana'da soya ekim alanları artırılıyor

ADANA Türkiye'nin soya üretiminin yüzde 64'ünü tek başına karşılayan Adana'da soya ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yüzde 67'si devlet destekli 64 ton 300 kilo soya tohumu ikinci ürün olarak ekilmek üzere üreticilere dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ceyhan ilçesinde üreticilere düzenlenen tören ile soya tohumu dağıtıldı.

Program açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, dünyada ve Türkiye'de soyanın stratejik bir ürün olduğunu ve bu ürünün yurt içinde yüzde 64'ünün Adana'da üretildiğini belirterek, "Soyanın ekim alanının arttırılmasını amaçlamaktayız. Yılda 100 bin ton soya üretimimiz ile Adana toplam üretimin yüzde 64'ünü karşılamaktadır. Bakanlığımızın Tarımsal Gelişim ve Eğitim Projesi kapsamında yüzde 33 üretici, yüzde 67 devlet destekli tohumları üretici ile buluşturmuş bulunuyoruz. 128 üreticimize 64 bin 300 kilo soya tohumu dağıtıyoruz. 250 bin dekar olan soya üretim alanını bu projelerle 300 bin dekara çıkarmak istiyoruz" dedi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ise dağıtımı yapılan tohumlar için üretici seçimi yapılırken tüm mahallelerden üretici olmasına özen gösterildiğini belirterek, verilen tohumların 6 bin 430 dekar alana soya ekimine yeteceğini ifade ederek, "İkinci ürün olarak ekimi yapılacak olan bu tohumların ekim ayında hasadı yapılacak. Maksadımız çiftçilerimizi alternatif ve ekonomik değeri olan ürünler konusunda teşvik etmek. Onları gayretlendirmek. İlimizin ve çiftçilerimizin ekonomisine katkı sunmak" şeklinde konuştu.

Üretici Ümit İldeş ise 15 yıldır çiftçilik yaptığını, 300 dekar ikinci ürün soya ekmeyi planladığını belirterek, "Girdi fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu destekle 150 dekara yakın alanı daha uygun fiyata aldığımız tohumla ekeceğiz" dedi.

Yalak Mahallesi'nden Arif Batur ise 430 dekar alana soya ekimi yapacağını aldığı tohumların 230 dekar alanı ekeceğini belirterek, "Devletimizin desteği bir nebze olsa bizi rahatlattı" diye konuştu.

Tohum dağıtım programında daha sonra Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tarafından belirlenen 128 üreticiye toplam 64 bin 300 kilogram olan soya tohumlarının dağıtımı yapıldı.