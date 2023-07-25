DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerini satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerini satın aldı

25.07.2023 12:49

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden birisi olan MNG Kargo, Alman firmaya satıldı. Dünya devi DHL Group, bugün imzalanan anlaşma ile MNG Kargo'nun tamamını devralacak.

DHL Group, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

2003 yılında kurulan MNG Kargo, 27 aktarma merkezi, 800'ü aşan şubesi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdam ile kendi sektöründe öne çıkarken gerçekleşen satış anlaşması sonrası DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve başta Avrupa olmak üzere geniş küresel ağından faydalanacak.

MEYER: BU SATIN ALMA İŞ PRTFÖYÜMÜZÜ TAMAMLAYACAK

DHL Group CEO'su Tobias Meyer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladık ve 2025 DHL Grup Stratejisi'nde odaklandığımız bir alan haline getirdik. E-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, organik ve inorganik büyüme stratejileri ile, e-ticaret sektöründeki ayak izimizi genişletmek için sürekli çalışıyoruz. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHL Group, MNG Kargo'yu satın aldı

GÜNDÜZ: YÜKSEK İSTİHDAM YARATMAYI HEDEFLİYORUZ

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz ise "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak, tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir" açıklamasında bulundu.

DHL Group, MNG Kargo'yu satın aldı

DAĞLIOĞLU: ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNİ GÖSTERİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir" dedi.

CİANO: GLOBAL MÜŞTERİLERİMİZİ TÜRKİYE PAZARIYLA BULUŞTURACAK

DHL e-Ticaret CEO'su Pablo Ciano da "DHL e-Ticaret olarak amacımız müşterilerimize güvenilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir e-ticaret teslimat hizmetleri sunmaktır. Bu stratejinin bel kemiğini, kendimiz veya ortaklıklar aracılığıyla işlettiğimiz geniş ağımız, dijital uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz oluşturuyor. MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • özkan milezoğlu: inşallah düzelir hizmetleri her şey kırık dökük geliyordu Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500

MNG Kargo, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerini satın aldı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir
12:17 Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir
12:17 Kira davalarında arabuluculuk yöntemi 1 Eylül'de devreye girecek! Bakan Tunç tüm detaylarıyla aktardı
12:11 Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de başlıyor! Bakan Tunç detayları paylaştı
11:56 Çalışanları tarafından dövülen Danilo Zanna, Türkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ülkemiz hakkında neler söyledi
11:51 Çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte açıklaması
11:51 Ferdi Tayfur'un kızının eski nişanlısından suç duyurusu
11:48 Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısından suç duyurusu: Dövdüysem rapor nerede?
11:36 Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem anları kamerada
11:33 Kısa sürdü ama Adana'yı fena salladı! Vatandaşı sokağa döken deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 12:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerini satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement