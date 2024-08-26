Dicle Elektrik, Şanlıurfa\'da kaçak elektrik kullanım oranını yüzde 23\'e düşürdü

Ekonomi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa merkezde kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 23'e gerilediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, kayıp kaçak oranları ve elektrik kesinti sürelerindeki düşüşlerle sağlanan başarıyı, kırsal ve tarımsal sulama alanlarında da hayata geçirilecek projelerle devam ettirmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'nın enerji altyapısını modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son 10 yılda 6,7 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştiren şirketin bu yatırımları, enerji dağıtım şebekelerinden aydınlatma sistemlerine, sayaçlardan modüler hücrelere kadar geniş bir alanı kapsadı.

Şirket, Şanlıurfa'ya yönelik altyapı yatırımlarıyla enerji dağıtımında kayıp kaçak yüzdelerini önemli bir oranda azalttı. Bu kapsamda 2016 yılında yüzde 45 seviyelerinde olan Şanlıurfa merkezdeki kayıp kaçak oranı, 2024 yılında yüzde 23'e kadar düşürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'nın enerji altyapısını sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Enerji israfını önleyerek bölge ekonomisinde milyonlarca liranın geri kazanılmasını sağladıklarını aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"Kayıp kaçak oranlarındaki bu azalmayla, enerji israfını önledik ve bölge ekonomisinde milyonlarca liranın geri kazanılmasını sağladık. Bununla birlikte elektrik tüketiminde daha adil bir dağılımın sağlanmasına katkıda bulunarak, kayıt dışı tüketimin neden olduğu ekonomik yükün hafifletilmesine öncülük ettik. Kent merkezinde elde ettiğimiz bu başarıyı, kırsal ve tarımsal alanlara da taşımayı hedefliyoruz. Yaz döneminde kayıt dışı trafolar kullanılarak aşırı düzeyde kaçak elektrik tüketilmesi sebebiyle şebekelerimiz bu durumdan ciddi biçimde zarar görüyor. Bu da bildirimsiz uzun süreli kesintilere neden olabiliyor. Büyük bir ekonomik kayba da neden olan kayıt dışı tüketimin önüne geçtikçe kesinti sürelerini de düşürmeyi amaçlıyoruz.

Arvas, altyapı iyileştirmeleriyle bölge halkına daha güvenilir, kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji arzı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.