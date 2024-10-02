Dijital Finans Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, basına kapalı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmalarını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer yaptı.

Konferansta, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay da konuşmacı olarak yer aldı.

Fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar gibi konulara odaklanılan konferansta, çeşitli paneller de gerçekleştirildi.