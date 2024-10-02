Dijital Finans Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dijital Finans Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti

TCMB ve Dünya Bankası'nın düzenlediği konferansta finansal kapsayıcılık temaları ele alındı.

02.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, basına kapalı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmalarını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer yaptı.

Konferansta, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay da konuşmacı olarak yer aldı.

Fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar gibi konulara odaklanılan konferansta, çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dünya Bankası, Konferans, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Finans Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:27:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dijital Finans Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement