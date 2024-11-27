Dijital Türkiye Hedefi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital çağın gerektirdiği yapay zeka, bulut bilişim, blok zincir ve 5G gibi yenilikçi teknolojilerde yapılacak atılımlarla ülkeyi "Dijital Türkiye" hedefine ulaştırmak ve yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmek istediklerini bildirdi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugünün dünyasının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öncülüğünde, adeta her saniye daha hızlı dönen bir yörüngeye girdiğini söyledi.

Teknolojilerin sadece bireyleri değil, şehirleri ve ülkeleri de ağ gibi birbirine bağlayarak, küresel hız çağını inşa ettiğini vurgulayan Sayan, teknolojinin hızla gelişmesinin dijital dönüşüm kavramını hayatın merkezine konumlandırdığını ifade etti.

Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerek iş dünyasında gerekse kamu sektöründe dijital dönüşümleri beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Kamu sektöründe yaşanan dijital dönüşüm, vatandaş memnuniyetini artırmak ve daha etkili hizmetler sunmak için önemli bir araç haline geliyor." dedi.

Gelecek yıl ihalesi yapılması planlanan 5G teknolojisine ilişkin birçok kamu kurum ve kuruluşuyla birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Sayan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız şu anda 30'u aşkın yerde 5G teknolojisiyle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanını, 5G ve ötesi teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu dönemde, 5G ile okyanusa doğru yol alırken karşımıza çıkan rüzgarı doğru yönlendirip hızla ilerlemek gibi bir fırsata sahibiz. Çünkü 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve büyük veri kapasitesi, adeta bizi dev bir sıçramaya hazırlıyor. Ülkemiz, bu yeni teknolojilerin öncüsü olmak için yolunda son sürat ilerliyor."

"Hedefimiz ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri düzeyine çıkarmak"

Sayan, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla 5G'ye geçmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'nden alınan güçle çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bu vizyon çerçevesinde hedefimiz, yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmek ve 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri ve refah seviyesi en yüksek toplumları düzeyine çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

5G teknolojisine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Sayan, "Tüm çabamız, dijital çağın gerektirdiği yapay zeka, bulut bilişim, blok zincir ve 5G gibi yenilikçi teknolojilerde yapacağımız atılımlarla ülkemizi 'Dijital Türkiye' hedefine ulaştırmak ve yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmek için." ifadelerini kullandı.

Sayan, ülke olarak bundan başka çıkış yolunun olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bana kalırsa hiçbir ülkenin yok. Kendi üretmediğiniz hiçbir ürününün söz sahibi de olamazsınız. Başkalarının size sunduğu teknolojiyi kullanmak komşu çocuğunun topuyla maç yapmaya benzer. Top kiminse oyunun kurallarını o koyar ve topun sahibi ne zaman eve giderse oyun o zaman dağılır. Çok şükür ki biz kendi kurallarını kendi yazmayı seven bir milletiz."

"Kamu Bulut Stratejisi'ni yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da bilişim sektörünün, teknoloji ekosistemiyle beraber hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, Türkiye teknoloji ekosisteminin son 22 yılda atılan güçlü adımlarla önemli noktaya ulaştığını söyledi.

Bilişim sektörünün teknoloji ekosisteminin lokomotif gücü olarak Türkiye'ye değer kattığını vurgulayan Çoştu, kamu bilişiminde Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Çoştu, "Kamu, bilişim sektörünün niteliğinin, kapasitesinin geliştirilmesi noktasında da önemli bir itici güç. Öncelikle kamu alımlarında niteliği, güvenliği, bütünselliği ve bu bütünsellikle beraber alım gücünü çok etkin şekilde kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut bilişim teknolojisinin kamu ekosistemine katkısına dikkati çeken Çoştu, şunları kaydetti:

"Kamu Bulut Stratejisi'ni Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bulut bilişimi yaygınlaştırabilmek için Türkiye'de veri merkezleri, hiper ölçekli bulut bilişim sağlayıcılarının altyapılarının da geliştirilmesi önemli olacak. Veri yerelleştirilmesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz. Türkiye'nin teknoloji alanında, dijital dönüşüm alanındaki gelişimi için önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Önümüzdeki bir yıllık süre içinde dünyanın en önemli hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarını Türkiye'ye kazandırmış olacağız."

"Dijital dönüşüm kamu hizmetlerini dinamik hale getiriyor"

BTK Kurul İkinci Başkanı Selamettin Ermiş de dijitalleşmenin toplumun her kesiminde dönüşüme neden olduğunu bildirdi.

Dijital dönüşümün, kamu hizmetlerini dinamik hale getirmesinin yanı sıra vatandaşların bilgiye erişimini hızlandırdığını vurgulayan Ermiş, dijitalleşmenin devletin kendi içindeki süreçleri de dönüştürdüğünü anlattı.

Ermiş, bu sürecin aynı zamanda güvenlik boyutu olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile siber vatandaki tehditlere karşı ülkemizi koruyoruz." dedi.

"Dijital teknolojiler devletlerin hayatını da şekillendiriyor"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz de Türkiye'deki bilişim sektörünün gelişimine değinerek, farklı ülkelerde yapılan seçimlerde sosyal medyanın önemine dikkati çekti. Kanlıgöz, dijital teknolojilerin kişilerin hayatında değil, devletlerin hayatında dahi etkili, şekillendirici olduğunu ifade etti.

"Türkiye dijitalleşmede başarılı oldu"

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da son 20 yıldır Türkiye'nin önce "dijitalleştirme" sonra "dijitalleşme" şimdi de "dijital dönüşüm" aşamasını yaşadığını söyledi. Türkiye'nin bu konularda başarılı olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Biz de Türksat olarak kendimize rol biçiyoruz. Bununla ilgili kendi iç yapılanmamızı tamamladık sayılır. Sadece TÜRKSAT'ın kendi geliştirdiği ürünleri değil, kamu kurumlarımızın başka firmalarla geliştirdiği, kullandığı ürünleri de portföyüne alacak şekilde bir market oluşturup dünyaya açmak istiyoruz. Türkiye'de bugüne kadar bu alana milyarlarca dolar yatırım yapılmış, çok önemli başarılar elde edilmiş. Artık bunların dünyaya açılma zamanı geldi. Bir organizasyon, ortak kültür ve işbirliğine ihtiyaç var. Biz TÜRKSAT olarak buna talibiz."

Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin ise sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilişimle gerçekleşeceğine inandıklarını belirterek, "Bu kapsamda bu yıl ki zirvemizde çevresel farkındalığımızı artırmak için etkinliğimizin karbon ayak izini hesaplayacağımızı, hesaplamakla kalmayıp kirlettiğin kadar temizle prensibinden yola çıkarak ulaşılan sonuç kadar ağaç dikeceğiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panellerin başladığı zirve yarın da devam edecek.