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DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu - Son Dakika

DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu

14.02.2022 14:30
DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) istihdama yönelik açtığı kurslarla kadınları meslek sahibi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) istihdama yönelik açtığı kurslarla kadınları meslek sahibi yapıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında kadınlara ekonomik kazanç için destek vermeye devam ediyor. DİKASUM Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezlerinde Okuma-Yazma, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Güzellik ve Saç Bakımı, El Sanatları, Step ve Aerobik, Din Eğitimi ve Kur'an-ı Kerim, Giyim Üretimi ve Aşçılık alanlarında mesleki ve destekleme kursları veriliyor.

DİKASUM'un istihdama yönelik açtığı kurslar ile Güzellik ve Saç Bakımı kursundan faydalanan 2 çocuk annesi Leyla Oğan, bu sayede sertifika alarak meslek sahibi oldu. Oğan kursun ardından iş yeri açmaya karar verdi. Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi Ben u Sen bölgesinde kiraladığı dükkanda kursiyer kadınlar Oğan'ı yalnız bırakmayarak yeni iş yerinin tamir ve tadilat işine yardım etti. Kadınlar daha sonra hep birlikte Oğan'ın iş yerinde açılış kurdelesini kesti.

"Kadınlar mücadele etsin"

Oğan, DİKASUM' da sadece mesleki eğitim almadığını aynı zamanda sosyalleşmesi için yeni dostluklar kazandığını söyledi. Kursa giderken eşinden destek gördüğünü belirten Oğan, bir yandan çocuklarıyla ilgilenirken bir yandan da eğitime devam ettiğini aktardı.

Kurstaki eğitmenlerden büyük destek gördüğünü belirten Oğan, şöyle konuştu:

"Kursa ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyorduk, hepsini hocamız sayesinde öğrendik. Çocukluktan beri hayalim kuaförlüktü, meslek öğrendim. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Kuaförlük ölmeyen bir mesleklerden bir tanesidir."

Kadınlara girişimci olmaları tavsiyesinde bulunan Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün kadınların sesi olmak istiyorum, onlar da yapsınlar, başarsınlar, mücadele etsinler. Maddi açıdan çok sıkıntılar yaşadık, ekonomik açıdan aileme, eşime ve dostuma yardımcı olmak istiyorum."

Kadınlar kurslarla sosyalleşiyor

DİKASUM Eğitmeni Şirin Seyitvan ise kursların kadınlara önemli katkı sunduğunu söyledi. Kadınlara teorik ve uygulamalı eğitimle girişimcilik konusunda destek verdiklerini ifade eden Seyitvan, kursların aynı zamanda kadınlara terapi olduğunu aktardı. - DİYARBAKIR

DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu
DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu
DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu

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Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Araştırma, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DİKASUM'dan aldığı kursla iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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