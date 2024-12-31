Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Altyapı Yatırımları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Altyapı Yatırımları Tamamlanıyor

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin Altyapı Yatırımları Tamamlanıyor

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yatırımlarının bu yıl tamamlanması ve 2025 yılı son çeyreğinde yatırımcılara parsellerin teslim edilmesi hedefleniyor. Proje ile bölgede yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi planlanıyor.

31.12.2024 09:32  Güncelleme: 09:33
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İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden birisi olma özelliğini taşıyan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm altyapı yatırımlarının bu yıl tamamlanması planlanıyor. 2025 yılının son çeyreğinde parsellerin yatırımcılara teslim edilmesinin hedeflendiği proje ile bölgede yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Proje Sahasını ziyaret etti. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve Müdür Yardımcısı Kutluhan Özdemir, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, T.C. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.

Yatırımcılara yeni destekler planlanıyor

Ziyaret kapsamında modern sera teknolojileri ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik bilgi alan Bakan Yardımcısı Bağcı, bölgenin tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonundaki önemine vurgu yaparak, yeni yılda bölgedeki yatırımcılara yönelik yeni desteklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, Dikili TDİOSB Projesine yüzde 60'ı hibe ile 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl geri ödemeli 30 milyon dolar finansman sağlandığını belirten Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Bu kredi, organize sanayi bölgemizin altyapı (yol, kanalizasyon, yağmur suyu, sulama ve kullanma suyu, elektrik, Telekom, data), jeotermal ısı merkezi ve isale hatları, Scada sistemi, atık su arıtma tesisi gibi teknik yapım işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş durumda. Altyapı ve jeotermal ısı merkezi kurulumu için proje hazırlıkları son hızla devam ederken, proje sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında bataklık ve elverişsiz alanlar, ıslah edilerek tarıma uygun hale getiriliyor." Dedi. Çakan, 2025 yılının son çeyreğinde parselleri yatırımcılara teslim etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı) Sera Organize Sanayi Bölgesi 2019'da kuruldu. Türkiye'nin 21. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişilik kazandı. Toplam 3 milyon 38 bin metrekarelik alanda kurulan sera bölgesi, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden birisi olma özelliğini taşıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Altyapı Yatırımları Tamamlanıyor - Son Dakika

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