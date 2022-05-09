Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, suça karışma oranını artırıyor - Son Dakika
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Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, suça karışma oranını artırıyor

09.05.2022 16:43
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, suça karışma oranını artırıyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), oldukça önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik problemlere sebep olan ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalık olduğunu bildirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), oldukça önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik problemlere sebep olan ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalık olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşa uygun olmayan, dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve fevrilikle giden bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tanımlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doç. Dr. İsmail Akaltun, bu hastalığın belirtilerinin genellikle çok küçük yaşlarda başladığını ve önemli bir kısmının hayat boyu devam ettiğini belirtti.

Akaltun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu çocuklarda aşırı hareketlilik, eşyalara zarar verme, kurallara uymada güçlük yaşama, çabuk sinirlenme, kavga etme, çok konuşma, tehlikeli oyunlar oynama, sık sık kaza geçirip yaralanmalara sebep olma gibi davranışlar gözlenmektedir. Yaş ilerledikçe alkol, sigara, madde kullanımı, suça karışma gibi riskli davranışların bu çocuklarda daha fazla olduğunu görmekteyiz. Yine bu çocuklarda unutkanlık, dağınıklık, ders dinleme ve ödevlerini yapmada güçlükler, beklenen performansın altında ders başarısızlıkları, çabuk sıkılma gibi dikkatle ilişkili problemlerin olduğunu görmekteyiz.

Çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı, bir çocuk psikiyatrisi uzmanın klinik görüşme ve ayrıntılı değerlendirmesi sonucu tespit edilir. Hiçbir test, beyin görüntüleme yöntemi veya psikolojik test dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı koydurmaz. Tedavide psikososyal müdahalelerle beraber ilaç tedavisi ile başarılı bir şekilde bu hastalığın semptomlarını Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği'nde kontrol altına almaktayız."

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Gaziantep, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, suça karışma oranını artırıyor - Son Dakika


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