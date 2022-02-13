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Dikkat, yüzük çıkabilir - Son Dakika

Dikkat, yüzük çıkabilir

13.02.2022 00:57
Dikkat, yüzük çıkabilir

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırın işletmecisi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı 150 pastadan 3'ünün içine pırlanta koydu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırın işletmecisi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı 150 pastadan 3'ünün içine pırlanta koydu. Sürpriz pastayı alan müşteriler, 2 bin TL'lik pırlanta yüzüğün sahibi olacaklar.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde fırın işleten Bünyamin Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle müşterilerine özel hazırlık yaptı. Fırında Sevgililer Günü'ne özel 150 pasta hazırlandı. Üretilen aynı tür pastalardan 3'ünün içine pırlanta yüzük yerleştirildi. Pastalar raflara konarak, 100 TL'den satışa sunuldu. İş yerinin girişine ise "Dikkat! Sevgililer gününde pastanızdan tek taş çıkabilir" yazılı pano asıldı. İçinde sürpriz olan pastaları satın alan müşteriler, 2 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğün sahibi olacak.

İş yeri sahibi Bünyamin Öztürk, 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, "14 Şubat sevgililer gününde sizlerle beraberiz. 92'den beri bu işi sürdürmekteyiz. Geçen sene yaptığımız kampanyada 150 pastadan birinin içine tek taş yüzük koymuştuk. Bu sene ise 150 pastadan sadece 3 tanesinin içine 3 adet tektaş yüzük koyduk. Sizde kendinize güvenip kendi şansızınıza inanıyorsanız, sizleri bekliyoruz. Yüzükleri hazırlamış olduğumuz pastaların içine koyuyoruz. ve vitrinlerimizde satışa sunuyoruz. Pastalarınızı yerken sizden ricamız çok dikkatli olunuz. Pastanızın içerisinden yüzük çıkabilir" dedi. - BURSA

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Sevgililer Günü, Türk Lirası, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dikkat, yüzük çıkabilir - Son Dakika Ekonomi


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