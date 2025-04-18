Dinar\'da Ekmek 8 Lira

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir fırıncı ekmeği 8 liradan satmaya başladı. Rekabet amaçlı yapılan satışla ilçede ekmek simitten ucuz oldu.

İlçede uzun yıllardır fırıncılık yapan Hüseyin Ünver, rekabet amaçlı ucuz ürün satmaya başladı. Ünver işletmesinde üretilen ve normal satış fiyatı 10 TL olan ekmeği 8,15 TL'den, simidi ise 10 TL'den satmaya başladı. Ünver'in uyguladığı bu satış politikasından en çok memnun olanlar ise vatandaşlar oldu. - AFYONKARAHİSAR