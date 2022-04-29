DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı - Son Dakika
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DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı

29.04.2022 11:24
DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği'nin (DİSİDER) kuruluş sürecinden bu güne kadar geçen 6 aylık süreç içerisinde görev verilmesiyle yönetim kadrosunu tanıttı.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği'nin (DİSİDER) kuruluş sürecinden bu güne kadar geçen 6 aylık süreç içerisinde görev verilmesiyle yönetim kadrosunu tanıttı.

Basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen DİSİDER, Yönetim Kurulu Başkanlığına Şeyhmus Akbaş, Başkan Yardımcılıklarına Mesut Altın, Şükrü Unat, Mahmut Biroğlu, Şeyhmus Ceylan, Recep Ezber, Genel sekreterliğe Fatih Babayiğit, Sayman üyeliğine ise, Haluk Cengiz getirildiğini açıkladı. Akbaş, genel kurulda yönetim kuruluna verilen yetki ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini, 'ben değil, biz' olarak hep birlikte ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade etti.

Öncelikleri arasında kentte birlikte çalışma kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akbaş, "Üyelerimiz ve iş dünyamız ile sürekli istişareler yapacağız. Genel Kurulumuzun ardından oluşturduğumuz Yönetim kurulumuzla birlikte çeşitli komisyonlarımızı kurmuş bulunmaktayız. Bu komisyonlara tüm üyelerimizi dahil ederek, hep birlikte bu kentte gece gündüz çalışarak gerek üretim, gerekse istihdamın artırılması için emek ve zaman harcamaktan asla kaçınmayacağız. Bizlere verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, kentimizdeki genç girişimcilere de rol model olmak istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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İş Dünyası, Diyarbakır, Fatih, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı - Son Dakika


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