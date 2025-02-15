Diyarbakır'da Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

Diyarbakır\'da Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi

TOBB ve DTSO iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, kadın girişimciler e-ticaret ve dijital pazarlama öğrendi.

15.02.2025 11:15
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi iş birliğinde iş kadınlarına yönelik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimine TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Cevher Eyyubi, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, İDEFİX Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç ile çok sayıda iş kadını ve girişimci katıldı. Eğitim toplantısının açılışında konuşan KGK Başkanı Defne Cevher Eyyubi, e-ticaretin iş dünyasında bir devrim oluşturduğunu belirterek, "E-ticaret girişimcilerimiz için sınırları ortadan kaldırdı" dedi.

E-ticaretin Türkiye'de özellikle pandemi sonrası hızla büyüyerek yüzde yüzleri aşan oranlarda gelişim gösterdiğini de belirten Eyyubi, "E-ticaret küresel pazarlarda rekabet gücünü arttırdı. Dijitalleşme özellikle yerel üreticiler ve kadın girişimciler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Kendi markasını oluşturmak, geniş kitlelere ulaşmak artık çok daha kolay erişilebilir hale geldi. Bu nedenle bu eğitimin kadın girişimcilerimizin e-ticarette daha etkin adımlar atmasını sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından İDEFİX Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç tarafından e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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