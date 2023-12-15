 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Pastane Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Pastane Denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı ve fiyat tarifesi denetimi yaptı. Zabıta ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonucunda uygunluk evrakı düzenlenen iş yerleri olduğu gibi, cezai işlem uygulanan iş yerleri de bulunmaktadır. Vatandaşlar, şikayetlerini ilgili ihbar hatlarına bildirebilirler.

Diyarbakır\'da Pastane Denetimi
15.12.2023 - 14:41,
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı ve fiyat tarifesi denetimi yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.

Ekipler, 44 işyerine yaptığı denetimde fiyat etiketi bulunan 18 iş yerine ise uygunluk evrakı düzenledi, tatlı satışında "kutu dara ağırlığını" düşmeyen 7 iş yerine ise cezai işlem uyguladı.

Esnafın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini isteyen zabıta ekipleri, vatandaşların ise konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Pastane Denetimi - Son Dakika


14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03
İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Son Dakika
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:51:17. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Pastane Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement